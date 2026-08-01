Crónica | Luces y sombras de un Dépor en crecimiento tras dos horas de partido en Alemania (2-2)

Amatucci realiza un pase durante la primera parte del amistoso entre Sankt Pauli y Deportivo RC DEPORTIVO

El Dépor prolonga su condición de invicto en pretemporada y suma cuatro amistosos sin perder. A tirones y con escasos momentos de continuidad en el juego, el primer test de la gira europea ante el Sankt Pauli en Alemania finalizó con un digno 2-2 y sin lesiones tras 120 minutos de juego. El equipo de Antonio Hidalgo fue a remolque en dos ocasiones, debido a un error de Leo Román y a una jugada combinativa de los alemanes, pero fue capaz de igualar el choque por dos veces gracias a un cabezazo de Bright Ede y un disparo con fortuna de Eddahchouri. Luces y sombras en el Millerntor Stadion de Hamburgo

Disputar 120 minutos de partido en el mismo día de un viaje a Alemania y con siete bajas confirmadas (Yeremay, Loureiro, Ximo Navarro, Altimira, Mella, Jensen y Noé) no parecía la mejor idea. Las ausencias de Ximo y Alti condicionaron sobre todo la estructura tan asimilada por el Dépor de Antonio Hidalgo en los últimos meses, aunque el míster le dio a Quique Teijo el rol de Ximo y a Luismi ese papel híbrido entre lateral y extremo que suele ejecutar Alti.

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Con un claro 1-5-3-2 en fase defensiva, debido a la altura de Luismi hundido junto a Teijo, el Dépor protagonizó un inicio de encuentro dubitativo. Con Amatucci y Mario Soriano encargados de juntar los primeros pases y Villares más descargado de esas tareas, el cuadro blanquiazul sufrió en los primeros 25 minutos ante la presión alta del St. Pauli. Leo Román se mostró impreciso en varias ocasiones y el Dépor no se imponía en esa alternativa que parecía ser el juego directo sobre Aubameyang y Bil Nsongo.

Además, el partido se puso cuesta arriba con un error garrafal de Leo Román, que estrelló el cuero en el único rival en diez metros a la redonda. En un intento de golpeo en largo, el balón se topó con Taichi Hara y entró en la red. Primer gol encajado en la pretemporada.

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El Dépor no reaccionó inmediatamente tras el gol. Sin poder amasar el balón, que es cuando disfrutan y destacan Amatucci y Soriano, los de Hidalgo solo se pudieron estirar con un par de descargas de Bil y algún desmarque de ruptura de Villares. Las llegadas del cuadro de Hamburgo seguían siendo relativamente constante, aunque sin gran peligro.

La primera gran acción combinativa en campo rival llegó en el 28, con Luismi entre líneas y una pared entre Soriano y Bil que acabó con un disparo desviado del madrileño. Una ocasión que supuso un pequeño punto de inflexión en el partido. El Dépor comenzó a pisar el campo rival, aunque eso supuso algún susto que otro de Leo Román saliendo de su portería con ciertas dudas para cortar una contra.

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El susto lo dio Bright Ede, que se fue al suelo en el minuto 39 con la mano en la ingle. El central polaco, que se perdió los dos últimos amistosos por una dolencia en el aductor, pudo volver al terreno de juego en unos minutos finales de la primera mitad con un acercamiento para cada equipo a balón parado. Amatucci cazó un balón suelto en un córner que se estrelló en un rival y Tomoya Ando respondió en el área rival con un cabezazo que se marchó al poste de la portería de Leo Román.

Empate a balón parado

La segunda parte comenzó como la primera. Presión alta del St. Pauli, incomodidad del Dépor y un par de llegadas de los alemanes. La reacción del Dépor llegó antes, con una serie de ocasiones con Luismi Cruz como denominador común. Ya en la primera mitad aceleró la jugada en la mejor acción blanquiazul cuando pudo abandonar la banda y colarse entre líneas. Por dentro, conectado con Soriano, trazó un centro a Aubameyang, que el gabonés voleó fuera. También disparó desviado después de una dejada atrás de Bil Nsongo. Y acabó la seguidilla de oportunidades con la asistencia del 1-1. Un centro suyo fue cabeceado por Ede, que dejó atrás la marca de un despistado Kaars, para anotar a balón parado, una faceta que el curso pasado no fue optimizada por el Dépor.

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El carrusel de cambios por parte del Dépor, que en un lapso de cinco minutos sustituyó a los diez jugadores de campo, rompió la escasa continuidad que tenía el juego tras el empate blanquiazul. Pero eso no impidió que llegaran más goles. El 2-1, en el 72, con un golazo de Kaars tras una jugada rápida combinativa del St. Pauli que contó con la parsimonia defensiva del centro del campo coruñés.

El partido ya iba a tener un tiempo extra de 30 minutos aunque no llegase el empate, pero Zaka se encargó de hacerlo todo más canónico. El neerlandés sumó su tercer tanto en la pretemporada con un disparo desde fuera del área que llevaba poca maldad hasta que se encontró con el desvío de Mathisen. 2-2 y prórroga al uso, aunque sin entretiempo.

Tiempo extra sin dueño claro

Después de un pequeño descanso, se reanudó el partido con una media hora final que comenzó con dominio del Dépor. Quagliata ofreció profundidad por la banda izquierda, con un par de centros más bonitos que certeros, mientras que Patiño evidenció su falta de ritmo (innato y también por carga de minutos). El encuentro, ya más abierto y con un ida y vuelta algo descontrolado, entró en un tramo final en el que el resultado pudo caer para cualquier lado.

Germán Parreño, que entró al campo en la pseudoprórroga, impidió la victoria local con una mano salvadora a un tiro cruzado de Jones. Y ahí murió el encuentro. Una lesión de St. John puso el punto y final a este experimento de 120 minutos que mantiene al Dépor en esa fina línea entre el aumento progresivo de competitividad y los momentos de desconexión propios de las pretemporadas

Sankt Pauli 2 - 2 Deportivo

Sankt Pauli: Voll (Spari, m.91); Nemeth (Dźwigała, m.91), Mathisen (Robatsch, m.91), Andō (Ritzka, m.91); Pyrka (St. John, m.91) (Schmidt, m.119), Rasmussen (Westphal, m.91), Fujita (Schmitz, m.91), Oppie (Ahlstrand, m.91); Kaars (Banks, m.84)), Hrgota (Sabah, m.91), Hara (Jones, m.69).

Deportivo: Leo Román (Parreño, m.91); Quique Teijo (Samu, m.77), Comas (Noubi, m.64), Ede (Barcia, m.64), Xabi Campos (Quagliata, m.64); Luismi Cruz (Guerrero, m.73), Amatucci (Gijselhart, m.64), Soriano (Patiño, m.64), Villares (Riki, m.64); Aubameyang (Kevin, m.64), Bil Nsongo (Eddahchouri, m.64).

Goles: 1-0, m.17: Hara. 1-1, m.60: Ede. 2-1, m.72: Kaars. 2-2, m.84: Eddahchouri.

Árbitro: Jarno Wienefeld (Alemania). Amonestó a Robatsch (m.98).

Incidencias: Millerntor Stadion (Hamburgo). 17.139 espectadores. Cuarto partido de pretemporada del Dépor.