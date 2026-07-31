Un brazalete de oro sudado en el barro: Diego Villares será uno de once

Diego Villares salta al campo como capitán en el partido del Deportivo ante el Lugo, en Vilalba Javier Alborés

Para cualquier niño que ama darle patadas a un balón, llegar a Primera División es el sueño más básico en cuanto adquiere la consciencia suficiente para poder proyectar su futuro. Sin embargo, el Edén de la élite es un terreno tan exclusivo que, en este caso, resulta imposible contrargumentar que perder no es lo normal. Alcanzar la cima es prácticamente una utopía, una gloria reservada para unos pocos que consiguen recorrer el arduo camino gracias a una mezcla de una gran dosis de talento, una mentalidad prodigiosa, un entorno estable y una evidente dosis de suerte.

Pero si ya resulta difícil imaginar cómo sería alcanzar la cumbre cuando se es un crío, todavía parece una tarea de mayor complejidad si a los 22 años, uno no ha superado el techo de Segunda B y tiene que regresar cedido al equipo de su pueblo tras dar el salto a una importante cantera tan solo unos meses antes.

Y es que si a aquel Diego Villares que volvió a préstamo al Racing Villalbés en el invierno del año 2019 le hubiesen dicho que años después estaría debutando en Primera División y como primer capitán de su equipo, probabablemente hubiese tomado a su interlocutor por loco.

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No sería para menos, pues por aquel entonces parecía difícil imaginarse a aquel chaval delgadito como futbolista de la máxima categoría... y más portando el brazalete de un Deportivo que todavía no había visto cómo se pronunciaba su caída a los infiernos.

Pero de las crisis surgen las mejores oportunidades. O eso debió pensar Diego, que volvió a recoger confianza en A Magdalena —donde el pasado miércoles regresó por primera vez como capitán blanquiazul— y aprovechando también el descenso del Fabril, se convirtió en indiscutible en una Tercera gallega que conocía como la palma de su mano. Luego llegó el ascenso con el filial y, coincidiendo con el momento más bajo de la historia del Deportivo, la urgencia por reforzarse y el grifo cortado por Abanca, su salto definitivo al primer equipo como futbolista mayor de 23 años.

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A partir de ahí, la historia ya conocida. Capitán en la tercera categoría, primer capitán a partir de la marcha de Lucas Pérez en Segunda y estreno en Primera a los 30, como portador de la cinta y figura clave en el vestuario.

La biografía de Villares es una de esas que permiten dibujar historias extraordinarias. Tanto que Diego será un rara avis en Primera el curso venidero, pues pasará a pertenecer al selecto grupo de futbolistas que han sido capitanes de sus clubes en Segunda B (o Primera Federación), Segunda y Primera División.

Apenas nueve

Y es que desde el comienzo de este siglo, han sido 18 los clubes que han tenido la suerte o la desgracia, según se mire, de haber militado en las tres primeras categorías del balompié nacional. Sin embargo, solo nueve podían presumir de haber contado en la élite con un primer capitán que ayudó al equipo a flote desde el mismísimo barro sin haber abandonado la entidad. Son los casos de Granada, Xerez, Alavés, Las Palmas, Leganés, Eibar, Nàstic de Tarragona, Cádiz y Mallorca, a los que ahora se le unen el Dépor... y el Racing de Santander. Porque en el conjunto cántabro milita todavía Iñigo Sainz-Maza.

El centrocampista era incluso primer capitán del cuadeo santanderino aquella temporada 2021-22, en la que su equipo acabó ganando el pulso al Deportivo y logrando el salto de categoría como primero del Grupo 1 (marcó el gol en Riazor). Varias temporadas después y con una lesión de rodilla de por medio, el de Ampuero ha perdido protagonismo en el terreno de juego, pero podrá cumplir el sueño de debutar en la máxima élite con el equipo de su vida, al igual que Diego Villares. De esta manera, ellos ampliarán esta restrictiva lista hasta los once jugadores.

Mario Soriano protege el balón ante Iñigo Sainz-Maza, con Villares de fondo, en el Deportivo-Racing de la temporada 2021-22 Archivo DXT

Los centrocampistas de Dépor y Racing, que obviamente todavía no se han estrenado, darán continuidad a un legado que no se extendía desde el año 2020, cuando el meta Alberto Cifuentes se estrenó a los 41 años en Primera División después de guardar la meta cadista en los dos ascensos anteriores. El suyo fue un debut casi anecdótico, pues ese mismo octubre colgó los guantes.

Previamente, había sido Xisco Campos el último en sumarse a la lista de capitanes que pasó del barro al oro. El defensor lideró al Real Club Deportivo Mallorca en Primera después de hacerlo también en Segunda —ascendió contra el Deprotivo aquel maldito Día de San Juan— y en Segunda B. La diferencia con Villares, Sainz-Maza y Cifuentes radica en que el central balear ya sabía lo que era jugar en Primera, pues había debutado con el propio Mallorca en la campaña 2004-05.

Mientras, el año 2016 fue el de un doble estreno, como será este 2026. Porque tanto Martín Mantovani, con el Leganés, como Manu García, histórico líder del Deportivo Alavés, debutaron en Primera como capitanes de sus respectivos equipos y después de haber formado parte también de las plantillas de esos clubes en Segunda y Segunda B. Una temporada antes, fue el central canario David García el que cumplió ese sueño con Las Palmas.

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El zaguero fue importante con el conjunto pío-pío. Al menos más que un Txema Añibarro que hizo cumbre con 35 años en la temporada 2014-15 con el Eibar. El de Zeberio jugó 15 partidos en Primera, los mismos de los que ya había disfrutado el curso anterior, cuando el cuadro armero logró ser campeón de Segunda y ascender de la mano del Deportivo.

Tampoco tuvo demasiado peso Manuel Lucena con el Granada en la temporada 2011-12. Jugó cinco partidos después de disputar 23 en Segunda el año anterior y 26 en Segunda B la temporada previa. Tras dos cursos en la élite con siete encuentros totales, se fue al Mirandés.

Cierran la lista de referentes Jesús Mendoza, lateral zurdo que llegó a Primera con el Xerez después de toda una vida en Chapín (2009-19) y Jesús Mari Serrano, que logró con el Nàstic (2006-207) lo que no pudo conseguir con Osasuna: debutar en Primera. Lo hizo a los 33 y como capitán de un conjunto tarraconense al que había acompañado desde Segunda B. Como Villares, ahora uno de once con ese brazalete manchado en barro y que ahora es de oro.