Oficial | Bouldini deja de ser jugador del Deportivo

Bouldini, durante un partido de Liga | Archivo DXT

Mohamed Bouldini deja de ser jugador del Deportivo. El club coruñés hizo oficial la rescisión del contrato del delantero marroquí, poniendo fin a una etapa que nunca llegó a responder a las expectativas generadas con su fichaje en el verano del regreso al fútbol profesional. Con este acuerdo, ambas partes separan sus caminos de manera definitiva, pese a que el atacante todavía tenía vinculación con la entidad herculina hasta 2028. Su salida permite al Deportivo liberar una de las fichas con mayor peso salarial de la plantilla y avanzar en una operación salida que es clave para terminar de perfilar el equipo de cara al regreso a Primera División.

De esta manera, Bouldini se convierte en la cuarta salida del verano entre los futbolistas que tenían contrato en vigor. Hasta ahora, las únicas tres bajas han sido las de Diego Gómez, Bouldini y Chacón. Y también las despedidas de Sergio Escudero y Cristian Herrera, que finalizaron su vinculación con el club, además del regreso a sus respectivos equipos de José Gragera, Samuele Mulattieri y Stoichkov tras concluir sus cesiones.

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La etapa del delantero en A Coruña estuvo muy lejos de lo esperado. El Deportivo apostó fuerte por él tras aprovechar la delicada situación económica del Levante, convencido de que incorporaba a uno de los delanteros más fiables de LaLiga Hypermotion, pero el rendimiento del marroquí nunca alcanzó el nivel que había mostrado en temporadas anteriores en el Ciutat de València. Durante el único curso en el que defendió la camiseta blanquiazul, disputó 20 partidos, solamente seis como titular, sumó un total de 642 minutos y solo anotó un gol, perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas hasta ver cómo primero Barbero, y luego Eddahchouri tras su llegada en el mercado de verano, le hicieron quedarse como última opción en la rotación.

Desaparecido

Debido a su rendimiento, el pasado verano el club herculino ya decidió buscarle una salida y se marchó cedido al Granada dentro de un sorprendente intercambio que llevó a Stoichkov al Deportivo, pero tampoco consiguió tener continuidad en el Nuevo Los Cármenes. A pesar de que Pacheta le dio protagonismo al inicio del curso, una lesión de tobillo le frenó en seco y ya nunca volvió a encontrar su lugar en el equipo. Terminó la temporada con solo 16 encuentros disputados, cuatro como titular y sin anotar ningún gol. De hecho, solo remató una vez entre los tres palos en todo el curso.

Su futuro llevaba semanas encaminado hacia una desvinculación definitiva, ya que fue uno de los jugadores que no fue citado para iniciar la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo, mientras el Deportivo y el futbolista trabajaban para alcanzar un acuerdo que permitiera resolver su situación contractual. Dos años después de su llegada, el delantero marroquí cierra su etapa en el Deportivo y queda libre para afrontar un nuevo reto en su carrera.

Con su salida ya confirmada, la dirección deportiva continúa trabajando en la plantilla que competirá a partir de agosto en Primera y, un año más, encontrar un delantero de garantías sigue siendo una de las prioridades del mercado.