Los refuerzos del Dépor de cara a la gira por Alemania e Italia

Bright Ede, central del Dépor, durante un entrenamiento en Abegondo, con Jensen en segundo plano Javier Alborés

El Deportivo afronta la segunda fase de la pretemporada con la vista puesta en la gira que arranca este sábado 1 de agosto en Alemania, donde el conjunto blanquiazul debutará ante el St. Pauli en el Millerntor Stadion antes de poner rumbo a Italia para medirse a Fiorentina y Genoa. Antonio Hidalgo, sin embargo, no solo prepara el once que saltará al césped de Hamburgo. También vigila de cerca a un grupo de futbolistas que, poco a poco, van dejando atrás sus problemas físicos y que podrían convertirse en los refuerzos del equipo coruñés de cara a la gira europea.

Miguel Loureiro es el caso más avanzado. El defensa de A Abeleira, pieza importante en los planes de Hidalgo durante la pasada campaña, ya se ha incorporado esta semana progresivamente a los entrenamientos con el grupo, después de arrastrar molestias desde el tramo final del curso anterior. Su evolución permite pensar en acumular minutos durante la gira, aunque el club sigue manejando los tiempos con prudencia.

El reparto de minutos en pretemporada dibuja el primer borrador del nuevo Dépor Más información

Distinto es el caso de Bright Ede. El central polaco, fichado este verano procedente del Motor Lublin con apenas 19 años, se perdió los dos últimos amistosos de pretemporada y no entró en las convocatorias ante Oviedo ni ante Lugo por unas molestias en el aductor. Su progresión, no obstante, invita al optimismo y no se descarta que pueda tener minutos en Italia, aunque resulta más improbable que el futbolista zurdo llegue a tiempo para el estreno ante el St. Pauli.

Adrià Altimira, extremo o carrilero por la banda derecha y pieza clave en la estructura de Hidalgo desde su llegada en el pasado mercado de invierno, sufrió una contusión en la rodilla durante el amistoso ante el Oviedo que le obligó a ser sustituido por Luismi Cruz en la primera mitad del choque en el Carlos Tartiere y que le dejó fuera de la lista contra el Lugo. Todo apunta, sin embargo, a que viajará sin problemas con el resto de la plantilla y podrá recuperar pronto su sitio habitual en la rotación del equipo blanquiazul.

Cinco apuntes del Deportivo-Lugo: Las parejas que busca Hidalgo Más información

El nombre que todos esperan es el de Yeremay Hernández. El canario arrastra desde el pasado curso la pubalgia que condicionó buena parte de su rendimiento y que motivó un plan de trabajo individualizado desde el arranque de la pretemporada. El ‘10’ sigue sin realizar las sesiones de entrenamiento con el grupo, pero en el club confían en que pueda irse incorporando de forma progresiva durante la gira, sin fijar todavía una fecha concreta para su reaparición.

Con opciones más inmediatas de sumar minutos aparece el joven Jonathan Asp Jensen. El atacante danés, procedente del Bayern de Múnich, ya disputó los dos primeros amistosos del verano ante Compostela y Oviedo mostrando su verticalidad y descaro, y aunque no estuvo en la lista contra el Lugo, no arrastra ninguna lesión de consideración. De hecho, hoy jueves se ejercitó en Abegondo junto el equipo. Salvo sorpresa de última hora, formará parte de la expedición y seguirá probándose en sus distintas facetas, ya sea como segundo delantero o como hombre de banda, hasta encontrar el mejor encaje en la estructura de Antonio Hidalgo.

'Voa', un himno para el Deportivo con muchos padres: "Ides flipar cando o escoitedes" Más información

Por último, el canterano Noé Carrillo, que pese a pertenecer al Fabril entrena a las órdenes de Hidalgo desde el inicio de la pretemporada, arrastra una sobrecarga que le impidió participar en el último amistoso en Vilalba frente al Lugo. Es probable que viaje con el grupo para continuar su proceso, en su intento por seguir reivindicándose dentro de una nómina de centrocampistas en la que ya dejó huella durante la segunda mitad de la pasada temporada.

La pequeña gira del Deportivo por Alemania e Italia no solo servirá para medir el nivel del equipo ante rivales de entidad como la Fiorentina o el Genoa. Será también el termómetro que indique cuántos de estos siete nombres logran, por fin, dejar atrás la enfermería para encarar la recta final de la pretemporada con garantías y estar disponibles en el arranque la Liga el lunes 17 de agosto ante el Elche en Riazor (21.00 horas).