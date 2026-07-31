Las nuevas vacantes del escalafón de capitanes del Deportivo

Los capitanes del Deportivo en la temporada 2025-26 RCD

De cinco capitanes, a tres. El Deportivo ha perdido —o está a punto de perder— a varios de sus pesos pesados del vestuario y deberá reconfigurar las jerarquías en la caseta de cara a la temporada que comienza a mediados de agosto. La marcha de Sergio Escudero y la más que posible salida de José Ángel Jurado dejarán al primer equipo deportivista sin dos de sus principales líderes en la caseta. Sin dos futbolistas que más allá de sus habilidades en el campo, tenían una amplia ascendencia en el grupo a la hora de convivir y competir.

Esta nueva tesitura obligará al Dépor a reconfigurar de nuevo sus pesos y contrapesos. Es el colectivo el que elige a sus referencias a las que seguir. Pero en el fútbol, esas relaciones hay que cristalizarlas bajo el código de la elección de capitanes.

En este sentido, son tres los jugadores que se mantienen en el equipo con respecto al quinteto de capitanes del pasado curso. No hay novedades con Diego Villares, que se mantiene como referencia principal, un rol que asumió por antigüedad tras la salida de Lucas Pérez del club, en enero del 2025. Con 203 partidos oficiales en su haber, el vilalbés volverá a llevar el brazalete cada vez que salte al verde.

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Pero la del ‘8’ será la única situación que no cambie. Porque a partir de él, comienzan las novedades en forma de ascensos en cascada. Sin Escudero y José Ángel, segundo y tercer capitán respectivamente durante el curso, será presumiblemente Ximo Navarro, hasta ahora cuarto, el que adquiera el rol de subalterno de Villares.

El defensor cumplirá cuatro temporadas de manera ininterrumpida en el equipo, una cifra que solo iguala Yeremay Hernández. Con 23 años —24 este diciembre—, probablemente sea el momento para que el canario vuelva a dar otro paso adelante. El pasado curso, el club quiso que transformarse la trascendencia que tiene en el campo en responsabilidad en todas las facetas. Y así, acabó siendo el quinto capitán, por detrás de los cuatro veteranos. De correrse el rango, pasaría a ser el tercero en el escalafón.

Nuevas elecciones

A partir de ahí, surgen los mayores interrogantes. Hay dos puestos por cubrir, en el caso de que el Dépor quiera volver a repetir la fórmula de cinco cintas de capitanía. Y las alternativas son diversas.

Por un lado, aparecen líderes naturales y veteranos como Miguel Loureiro, Germán Parreño o Pierre-Emerick Aubameyang. En la candidatura de ‘Lou’ sobresale su ascendencia y su vinculación con un club en el que ya jugó en etapa formativa. Mientras, el meta fue renovado para elevar la competencia en la portería, pero también por su ascendencia dentro del grupo. Con 33 años y en la que será su cuarta temporada, su candidatura tiene peso. Como también la tiene la de Aubameyang. Porque más allá de ser un recién llegado, en el club destacan su profesionalidad. Con 37 años y una carrera envidiable, no sería descartable que fuese elegido como uno de los capitanes.

Por otro lado, aparecen los jóvenes con años ya en el equipo. Es el caso de David Mella —llevó el brazalete ante la Real B— o Mario Soriano, líder futbolístico y que esta temporada cumplirá su quinto curso como blanquiazul —aunque no han sido continuados—. El vestuario decidirá