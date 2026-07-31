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Dépor

La ausencia de Angeliño en la convocatoria de la Roma para la gira de Gales acerca su llegada al Dépor

El club coruñés negocia para poder anunciar la cesión del lateral de Coristanco

Eder Pereira
Eder Pereira
31/07/2026 19:07
Angeliño celebra un gol con la Roma
Angeliño celebra un gol con la Roma
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La ausencia de Angeliño en la expedición de la Roma para la concentración de pretemporada en Gales supone un nuevo indicio de que su regreso al Deportivo está cada vez más próximo. Gian Piero Gasperini ha facilitado la lista de convocados para la estancia en el Reino Unido, donde el conjunto italiano permanecerá hasta el 8 de agosto para disputar tres amistosos, y el lateral de Coristanco no figura entre los futbolistas que viajarán con el equipo.

La decisión del técnico italiano refuerza la idea de que el futuro del defensa está lejos de la capital italiana. En las últimas semanas, Angeliño no ha entrado en los planes de Gasperini y la Roma lleva tiempo trabajando en encontrar una salida para el futbolista. Su ausencia en una concentración clave de la pretemporada apunta a que las negociaciones para resolver su futuro se encuentran ya en una fase muy avanzada.

Angeliño, con la RomaAngeliño durante un partido con la Roma

Angeliño, más cerca del Deportivo

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El club coruñés ya tiene un acuerdo con el jugador y las conversaciones entre las dos entidades se centran en los últimos detalles de una operación que se plantea como una cesión con opción de compra.

Precisamente esos flecos, relacionados con algunas cláusulas del acuerdo entre el Deportivo y la Roma, son los que están retrasando el anuncio oficial de la operación. Pese a ello, el optimismo sigue siendo máximo y en el club blanquiazul mantienen la confianza en poder cerrar el regreso de Angeliño, que volvería a Riazor con el objetivo de relanzar su carrera en el equipo en el que se formó desde 2007 hasta 2012.

Angeliño en el programa de la TVG Pequeno Gran Show

Angeliño siempre lo tuvo claro: "Onde me gustaría xogar de maior? No Dépor"

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