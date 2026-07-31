Inés Rey presenta el Teresa Herrera y los detalles del dispositivo para el eclipse: "Será unha tarde de estrelas"

Inés Rey en la presentación del Teresa Herrera en María Pita QUINTANA

La alcaldesa Inés Rey presentó este viernes en María Pita la 81ª edición del trofeo Teresa Herrera. Además de todo lo que rodea al decano de los torneos veraniegos, este verano tendrá el factor especial de coincidir con el eclipse total previsto para ese miércoles 12 de agosto en toda la península. "Será unha tarde de estrelas", bautizó la jornada la regidora. "Hai anos que son especiais na historia dun club e hai anos especiais para unha cidade tamén. Este é un deles porque o Deportivo celebra os 120 anos de vida e volve a Primeira División. Un ano así merecía un Teresa Herrera á altura. Esta será unha edición das máis especiais dos últimos anos. Falar do torneo é falar das noites de agosto, desas familias que comparten bancada. E o cartel deste ano fai honra a esta competición co Dépor e o Real Madrid".

Rey dejó varios detalles sobre el trofeo, como que será televisado tanto por TVE como por la TVG, además de que durante esa semana se podrá visitar una exposición dedicada al Teresa Herrera en el museo del Dépor. De hecho, la compra de una entrada para la edición femenina, que enfrenta al equipo blanquiazul y al Porto, da acceso libre al museo hasta el 30 de septiembre.

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Aunque por supuesto, una de las atracciones de la jornada también será el eclipse. "A maiores temos unha circunstancia excepcional. Non había outra data posible e sumamos a un evento planetario (el partido) a un evento astronómico. Durante uns minutos haberá miles de persoas mirando ao ceo, con gafas, moi importante, e cando acabe mirarán de Riazor para vivir unha tarde de estrelas. Primeiro no ceo e logo no céspede".

Inés Rey dejó algunos de los detalles del dispositivo para esa jornada, especialmente centrado en la movilidad. "É un reto para o Concello. Levamos moitos meses preparando o evento con todas as institucións e queremos que todo o mundo goce dese día con tranquilidade e seguridade. Haberá un dispositivo especial de buses que empezará a partir das 16.30 horas dende o campus da Zapateira con frecuencias cada 10 minutos, pasando por diferentes paradas ata a Plaza de Pontevedra para ir camiñando cara o estadio. E o mesmo ao remate en sentido contrario. Animamos a que todo o mundo deixe o seu vehículo nos aparcamentos disuasorios. Tamén recomendamos planificar con tempo os desprzamentos e que só se utilicen os vehículos en situación de emerxencia".

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La alcaldesa señaló que también habrá un punto dentro del estadio desde el que se podrá ver el eclipse, "nunha zona de Preferencia", aunque recomendó que aquellos que acudan al encuentro y quieran ver el eclipse, lo hagan en las inmediaciones de Riazor antes de entrar para evitar colapsos.

Un símbolo para el Deportivo

Carlos Ballesta fue la figura que acudió al acto en representación del Deportivo, que considera el trofeo un símbolo que trasciende generaciones. "Este año es una edición significativa por el 120 aniversario en una temporada especial por el regreso a Primera. Si algo ha demostrado este camino es que el Dépor es mucho más que un equipo de fútbol. El Deportivo somos todos. Afición, trabajadores, instituciones y una ciudad que siempre ha estado al lado de su club. Estoy convencido de que volveremos a vivir una gran fiesta del deporte".

Estreno en el Mini Teresa Herrera

La edición de este verano también contará con una novedad en la segunda jornada, la reservada para el encuentro del Dépor femenino el Oporto (jueves 13, 17.30 horas), y para el Mini Teresa Herrera. Juan Vázquez, presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC), anunció que por primera vez se disputará también la final femenina en la categoría alevín. "Para nós, estar ligado a un evento desta importancia é unha ledicia. Ademais este ano nós tamén cumprimos 30 anos de Mini Teresa Herrera. 30 anos posibilitando os soños dos rapaces para xogar esa final en Riazor".