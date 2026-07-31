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Dépor

El Dépor cede a Hugo Torres al Arosa y a Pablo Parada al Boiro

Los dos laterales izquierdos buscarán minutos lejos de Abegondo

Eder Pereira
Eder Pereira
31/07/2026 20:50
Hugo Torres, en un entrenamiento del Fabril
Hugo Torres, en un entrenamiento del Fabril
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El Deportivo continúa dando salida a varios de los futbolistas del Fabril para que acumulen experiencia y minutos durante la próxima temporada. Hugo Torres jugará como cedido en el Arosa, conjunto recién ascendido a Segunda Federación. El lateral izquierdo, nacido en Santiago de Compostela en 2006, afrontará así su primera experiencia lejos de Abegondo con el objetivo de ganar protagonismo.

A sus 20 años, Hugo Torres disputó la pasada campaña diez encuentros con el Fabril, aunque solo fue titular en cinco de ellos. Ante la elevada competencia en su posición, el defensa buscará continuidad en el Arosa para seguir creciendo.

Pablo Parada, al Boiro

También cambia de destino Pablo Parada. El lateral izquierdo coruñés, igualmente nacido en 2006 y de 20 años, jugará cedido en el Boiro, equipo de Tercera Federación. En su caso, no será su primera cesión, ya que la pasada temporada defendió la camiseta de la Sarriana en busca de minutos y experiencia.

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