Cara y cruz deportivista ante los equipos alemanes

Colotto intenta rematar en la última visita del Deportivo a Alemania y último partido de los blanquiazules ante un rival germano, el amistoso disputado el 25 de julio de 2010 en campo del Union Berlín ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo vuelve este sábado a medirse a un conjunto alemán después de más de tres lustros sin hacerlo, con el recuerdo de algunos partidos memorables y del mal bagaje en sus escasas visitas a tierras germanas. El St. Pauli se convertirá en el noveno club y undécimo equipo alemán al que se enfrentará al Dépor, en el que será su séptimo partido en suelo teutón, el segundo de carácter amistoso. Son hasta ahora 19 partidos, con 8 derrotas, 3 empates y 8 victorias, aunque solo una en seis choques en campo alemán.

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El primer matiz está entre los nueve clubes y once equipos. Los dos primeros rivales germanos del cuadro blanquiazul son las tripulaciones de sendas embarcaciones. Los tripulantes del buque Braunschweig forman un equipo para medirse a los deportivistas en el Parque de Riazor, hace ya más de un siglo. El partido tiene lugar el 13 de julio de 1924. Los blanquiazules vencen por 4-0.

El Deportivo y el equipo de la tripulación del Braunschweig posan juntos en el Parque de Riazor en 1924 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

En plena Guerra Civil, el Admiral Graf Spee atraca en el puerto herculino durante una de sus cinco patrullas de no intervención en el conflicto español. Durante la estancia del crucero pesado de la Kriegsmarine, la armada de la Alemania nazi, sus marineros participan en diversos espectáculos deportivos. Dos de ellos son partidos de fútbol contra el Deportivo, ambos en el Parque de Riazor: el 28 de marzo de 1937 y el 11 de abril. La victoria germana en el primero (1-2), cuya taquilla es destinada a beneficio de los heridos de la Falange, provoca la revancha, dos semanas después, en la que el Dépor de Rodrigo, Pedrito, Hilario y Chacho se desquita con claridad, firmando una de las mayores goleadas de su existencia: 10-2.

Algo menos de trece años pasan entre el primer partido y los dos siguientes, y poco menos de catorce transcurren entre el tercero y el cuarto. Un cuarto partido, también en A Coruña aunque ya en el estadio de Riazor, frente a otro equipo peculiar. El Saarbrücken juega ante el Deportivo el 18 de febrero de 1951, cuando su región, el Sarre, es un protectorado bajo control francés, aunque desde 1957 forma parte de Alemania, país al que también pertenece entre 1871 y 1919. Tres años después, incluso compite con un equipo propio en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Pese a que se anuncia que debutarán con el Deportivo los húngaros József Mészáros y Miklós Hrotkó, finalmente no lo hacen. Ni ese día ni nunca. Coruñeses –liderados por Juan Acuña y la ‘Orquesta Canaro’ con excepción de Moll– y saarlandeses empatan a dos goles. Y eso que el equipo franco-alemán viene de ganar al Athletic (0-4) y tres días después vence por el mismo resultado en el Bernabéu.

Tienen que pasar más de dos décadas para volver a ver al Deportivo frente a un conjunto germano. La cuarta edición del trofeo Conde de Fenosa se disputa a partido único, el 26 de agosto de 1972, en Riazor. Los contendientes son el equipo coruñés, que viene de mantener su plaza en Primera División dirigido por Arsenio Iglesias, y el Eintracht Frankfurt. Es el primer club alemán en medirse al cuadro blanquiazul, tras los duelos contra las tripulaciones de navíos y frente al conjunto entonces perteneciente al territorio ocupado por Francia. El Eintracht, quinto en la Bundesliga el curso anterior, se lleva el precioso trofeo apadrinado por Pedro Barrié de la Maza merced a un solitario tanto del extremo izquierdo turco Ender Konca. La otra ala la ocupa Jürgen Grabowski, que dos años después se proclama campeón mundial con Alemania Occidental.

Grabowski y Loureda, durante el sorteo de campos del Conde de Fenosa de 1972 entre Deportivo y Eintracht Frankfurt ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

A principios de los años 80, el Deportivo se involucra en la ayuda a los clubes modestos de la ciudad, con la organización de partidos en los que la taquilla se destina a ellos. En 1983 está a punto de jugar uno el Borussia Dortmund. Tras cancelarse la fecha inicial, en enero –gracias al tradicional parón invernal de la Bundesliga–, la entidad germana accede a desplazarse el 19 de febrero, pese a que coincide con la disputa de la 21ª jornada liguera. Sin embargo, ya en diciembre, la directiva deportivista descarta el partido debido al apretado calendario. El equipo, que además sufre algunas bajas importantes, está vivo en la Copa y pelea por un ascenso a Primera que acaba perdiendo en aquella infausta tarde ante el Rayo Vallecano.

Así pues, la final de consolación del trofeo Teresa Herrera de 1990 ante el Bayern Múnich llega 18 años después de aquel duelo primigenio ante el Eintracht. El Dépor se cruza por primera vez con su adversario germano más repetido el 18 de agosto de 1990. Lo hace después de perder la primera semifinal ante el Barcelona (2-0) y de la derrota bávara en la segunda frente al Benfica (1-2). Los coruñeses, que inician la temporada que concluye con su regreso a Primera, también 18 años después de su última experiencia en la división de honor, dan la cara. Peio Uralde adelanta a los blanquiazules (m.23). El escocés Allan McInally, un ariete a la antigua usanza que ronda los 1,90 metros, da la vuelta al marcador con un hat-trick (m.39, 49 y 80). Un penalti transformado por Mujika (m.82) da al Dépor esperanzas de forzar los penaltis, pero el resultado no se mueve (2-3). Con el conjunto muniqués, dirigido por Jupp Heynckes, forman algunos de los mejores jugadores alemanes de la época, como Stefan Effenberg, Christian Ziege, Thomas Strunz o Raymond Aumann.

Frankfurt, 1993

Después de siete amistosos, todos en A Coruña, el SuperDépor trae consigo el primer encuentro oficial y el primer viaje a Alemania. Tras eliminar al Aalborg danés y al Aston Villa inglés, el sorteo de los octavos de final de la Copa de la UEFA 1993-94 empareja al cuadro herculino con un viejo conocido, el Eintracht Frankfurt. La formación dirigida por Klaus Toppmöller, tercera clasificada en la Liga anterior, en el momento del cruce europeo lidera una Bundesliga que atraviesa su ecuador. También el Dépor encabeza el campeonato español cuando se disputa el encuentro de vuelta en Riazor. En la ida, el 23 de noviembre de 1993, el frío congela las ideas del líder español. Bebeto es baja después de sufrir una contractura en el cuello por culpa de las bajas temperaturas. El bregador Mirko Dickhaut, secante de Fran, pone en ventaja a los alemanes sobre la hora y sobre el totalmente helado césped del Waldstadion.

La segunda visita del Eintracht a Riazor deja el mismo resultado de la primera. El partido es un auténtico ejercicio de desesperación deportivista. Un error en el pase de Voro y un resbalón de Djukic regalan el 0-1 a Maurizio Gaudino al cuarto de hora. El resto del partido es un quiero y no puedo de un Deportivo que necesita tres goles y, pese a lanzar nada menos que 24 saques de esquina y disparar a portería en 14 ocasiones, no es capaz de perforar la meta de Uli Stein. La protección del marco por parte de los gigantes Kakhaber Tskhadadze, Slobodan Komljenovic, Manfred Binz, Uwe Bindewald y Dietmar Roth tiene buena culpa de ello. Desde entonces y hasta hoy, los choques oficiales (8) adelantan a los amistosos (3, 4 con el de mañana), porque el Dépor se convierte en un asiduo en las competiciones europeas. En su segunda participación (Copa de la UEFA 1994-95) se cruza con el Borussia Dortmund. En las tres primeras de sus cinco participaciones en la Champions League (2000-2003) se ve las caras con Hamburgo, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, todos ellos en fases de grupos.

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Los blanquiazules dejan escapar vivo al Dortmund de Ottmar Hitzfeld y Matthias Sammer, al que baten en Riazor (1-0, espectacular tanto de Bebeto) y al que un gol de Alfredo en la prórroga en el Westfalenstadion obliga a meter dos goles para colarse en los cuartos de final. Los logran, al filo del minuto 120, Karlheinz Riedle y Lars Ricken. Seis años después, el Hamburgo es el rival del Deportivo en el primer partido de su historia en la Champions en Riazor, tras su debut en Atenas. Es el célebre partido del gol de Lionel Scaloni en el último minuto “con los ojos cerrados”, después del empate alemán, obra de otro seleccionador mundialista este verano, el bosnio Sergej Barbarez. En la devolución de la visita, el primer partido blanquiazul en la capital hanseática –aunque ante otro equipo y en otro estadio distintos a los de este sábado– finaliza con empate a un gol. El iraní Mehdi Mahdavikia adelanta a los locales (m.10) y Makaay establece la igualada (m.58).

El colegiado muestra tarjeta amarilla a Andy Möller ante Fran en el Dortmund-Dépor de la Copa de la UEFA 1994-95 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El ‘Neverkusen’

Al año siguiente, el Deportivo sufre al ‘Neverkusen’. El Bayer Leverkusen se gana ese apodo al final de aquella fantástica temporada, en la que acaba muriendo en la orilla en todas las competiciones: pierde la Bundesliga por un punto a manos del Dortmund y las finales de Copa ante el Schalke 04 y de Champions contra el Real Madrid. Klaus Toppmöller vuelve a cruzarse en el camino del Dépor con más contundencia aún que cuando dirige al Eintracht. Los blanquiazules pierden 3-0 en el Bay Arena y 1-3 en Riazor. Quien sí muerde el polvo ante los coruñeses es el Bayern. Primero padece a Valerón y Makaay en el histórico 2-3 en el Olympiastadion muniqués. Después, bajo un intenso diluvio en Riazor, se despide del torneo europeo con otra derrota por 2-1, con un nuevo tanto del holandés, en el minuto 89.

La victoria en Múnich ante el Bayern (2-3) en la Champions League 2001-02 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El primero de los últimos tres amistosos es otro encuentro histórico: el 7-0 al Bayern en el trofeo Cartagineses y Romanos. El 14 de agosto de 1995, el Deportivo arrolla en Cartagena a un Bayern a punto de comenzar la temporada para traerse a A Coruña el trofeo más grande que conserva, que puede verse en su museo. El Hannover, equipo con una estrecha relación con el Dépor en aquellos tiempos a través del secretario técnico Richard Moar, disputa en Riazor el Juan Acuña en 2002, con triunfo coruñés por 4-1. El último enfrentamiento ante un equipo alemán tiene lugar el 25 de julio de 2010. Un Deportivo que como este año también visita Italia, juega en el An der Alten Forsterei (‘la antigua casa del guardabosques’), un estadio mitificado porque su primera fase de remodelación, dos años antes del partido ante el Dépor, es llevada a cabo por 2.300 socios del club que se presentan como voluntarios. Deportivo y Union Berlín empatan (3-3). Este sábado, el St. Pauli será el encargado de añadir unas líneas más al historial germano-blanquiazul.