Aubameyang, Yeremay, Mella, Barcia... Antonio Hidalgo repasa los nombres propios del verano del Deportivo

Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Antonio Hidalgo habló por primera vez este verano después de que el Deportivo haya puesto fin a la primera fase de la pretemporada. Cauto como de costumbre, el técnico catalán no ha querido profundizar demasiado sobre lo que ha dejado el mercado de momento y lo que falta por llegar. Tampoco sobre los ajustes que espera de su Dépor para competir en Primera División.

Balance primera fase pretemporada. “Pues como son siempre las pretemporadas. Con mucho trabajo, mucha carga. Conociendo a la gente nueva, se van aclimatando a lo que queremos. Es un buen proceso de trabajo. Poco a poco se acerca la competición y hay que acelerar”.

Fichajes. “Muy contento con la gente que ha venido. Muchísima juventud. Con Auba traemos experiencia también. Ha sido una sorpresa cómo ha venido. La implicación que tiene, cómo entiende el trabajo diario, la responsabilidad… es un jugador diferencial con una trayectoria envidiable que nos va a dar muchísimo. El resto, jugadores jóvenes que nos van a aportar, con mucha hambre”.

Aubameyang. “Lo comparo con cuando yo tenía 37… la diferencia en el físico es muy grande. Yo ya me había retirado. Cómo se desenvuelve, la punta de velocidad… una genética muy buena”.

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Adaptación de los extranjeros. “La adaptación, cuanto antes cojan el idioma, mejor. Teun habla castellano perfectamente, a Bright y Jensen les cuesta algo más. Con nuestro inglés intentamos estar cerca, algunos más que otros (risas), pero tenemos que dar el paso en esa adaptación”.

Cantera. “La idea del club y la nuestra es la misma desde el primer día. Se me transmitió la importancia de la cantera. Lo hemos ido cumpliendo. El año pasado incorporamos a Bil y Noé. Veremos el recorrido de esos jugadores y también de nuevos canteranos que vienen participando”.

Plantilla. “Lo he hablado con los jugadores. No es diferente a lo que pasa en pretemporadas siempre. Hay jugadores que entran y otros que salen. Es el día a día del fútbol. Hay que respetarlos a todos. Tratarlos de la misma manera. Es evidente que a la hora de repartir tareas y minutos es imposible darle a todos. Hemos sido claros con todos ellos para ver la situación de cada uno y, a partir de ahí, son situaciones de jugadores con el club”.

Lesiones. “Condicionan un poco. Son molestias, no grandes lesiones. Pero tenemos pocos efectivos, sobre todo arriba, gente por fuera y con desborde. Hay que normalizar eso. Lo importante es llegar bien. Están bien. Creemos que Bright va a tener minutos ya, pero el resto no queremos correr riesgos con ellos. Tenemos que llegar con el bloque al inicio de liga, máxima precaución”.

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Yeremay: “Sigue siendo nuestra referencia. Un futbolista importantísimo para nosotros. Nos dio mucho y continúa en ese proceso de crecimiento y evolución deportiva y personal. Es una lesión que yo padecí, no es sencilla de tolerar. Está en el proceso. Vamos a ir viendo los tiempos para que pueda estar disponible para el inicio de Liga. Preferimos que se vaya preparando para eso".

Mella. “David va a completar otra parte del entrenamiento con el grupo. Ha estado muchos meses fuera y tiene que ir viendo cómo se va encontrando. En esa progresión irá entrando. No sabemos, porque es una lesión de larga duración y veremos cómo va evolucionando y tolerando las cargas”

Loureiro: “Tendrá también minutos de carga en la gira, pero la idea es que esté para el inicio de Liga”.

Barcia. “Esto es fútbol profesional. Tienes que competir cada momento de tu carrera, demostrar que tienes que estar preparado. Veremos las situaciones que se van dando hasta final del mercado y veremos qué decisiones tomaremos en esas situaciones. Lo importante es el crecimiento de nuestros jugadores. Las pretemporadas, nos pasa a todos, hay que ver la cantidad de minutos que podemos dar a los jugadores, ver la competencia, ver cómo queda la plantilla”.

Comas. “Son jugadores que nos dieron muchísimo. Está esa competencia, tenemos a Lou fuera de la rotación y eso también nos dará alguna alternativa más y al final de la pretemporada, tomaremos las decisiones oportunas. Lo tenemos que tomar con normalidad. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con esa situación, pero hay diferentes situaciones que hay que valorar, para eso están los veranos”.

Qué falta: "Somos una cantidad importante entrenando, hay que ver esa situación. Está el lateral izquierdo, que se va a intentar firmar un jugador. Está Giaco, tenemos la posibilidad de David, que puede hacer esa función también, veremos cómo se acaba de componer el puzle”.

Cambio de categoría. “Es algo que hago siempre. Adaptarme a lo que me voy encontrando. En cuanto a plantilla y contextos. Vamos a ver cómo va la competición desde el primer día. Todos la suponemos, pero no es lo mismo suponerla que verla en el día a día compitiendo ante rivales de mucha entidad. Hay una idea principal, eso no lo vamos a perder. Una idea que nos dio mucho el año pasado y el ascenso. Seguiremos incidiendo en ella”.

Angeliño. “Es un jugador que no está aquí, está en otro equipo y no puedo decir nada más sobre eso”.

Clave. “Lo mismo que el año pasado. Orden, trabajo, alma pasión... es lo que tenemos que transmitir. Saber que vamos a sufrir muchísimo, hay que querer sufrir. Hay que saber la dificultad que tiene lo que empieza el día 17. Hace tiempo que lo venimos buscando y todos pusimos mucho de nuestra parte para llevar al club a donde se merece. Hay que ir con todo desde el primer día. Inculcar ese sentimiento de sufrimiento muy rápido. Habrá momentos complicados, seguro. Antes éramos punteros en Segunda y ahora tenemos que demostrar qué somos en Primera. Vamos a competir contra presupuestos brutales, contra los mejores jugadores".