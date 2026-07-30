Ya rueda 'Voa': arrancó la grabación del videoclip del himno del Dépor

Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán Patricia G. Fraga

El rodaje del videoclip del nuevo himno del Deportivo, compuesto por Xoel López, comenzó esta tarde de jueves en los alrededores de la coraza del Orzán y la avenida de A Marina. Las grabaciones de hoy se realizaron entre las 17.00 y las 21.00 horas, y continuarán el sábado y el domingo, en horario de 7.00 a 13.00 horas.

Varios clubes y entidades cercanas al Deportivo —entre ellos la Fundación RC Deportivo, el Hogar de Santa Margarita, Orzán SD, San Tirso SD, AFAC y Futcor— habían difundido un formulario para reclutar figurantes entre sus asociados. El único requisito exigido era permanecer el turno completo durante la jornada elegida, además de firmar la preceptiva autorización de derechos de imagen. El club recomendó acudir con bufandas, camisetas y banderas blanquiazules.

El himno, cuyo autor Xoel López fue anunciado el pasado 11 de junio dentro de los actos del 120 aniversario del club, busca convertirse en una nueva seña de identidad deportivista. El propio músico ya había adelantado el espíritu de la composición, que sería una mezcla de fuerza, poesía y sutileza a partes iguales.

Xoel desveló hoy el origen del título de la pieza: “Sempre pensei que quixen facer o ‘You’ll never walk alone’ do Dépor. Entendo que de aí ven a idea do título: ‘Voa’. Unhas semanas despois, vin unha imaxe dunha pancarta no estadio que poñía: ‘Voa Dépor, voa’. Foi un match entre a idea que tiña eu do himno e o que tiñan os seareiros”.