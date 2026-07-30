Xoel López: "Nunca traballara tanto na miña vida como para este himno"
El artista destaca que es "un himno de verdade, feito por deportivistas para deportivistas" y reconoció que sueña con que "a xente queira participar del no estadio"
Xoel López y el Deportivo inician la cuenta atrás para que 'Voa', la composición que pondrá música y letra al 120 aniversario del club, vea la luz. Este jueves, el Teatro Colón de A Coruña acogió la presentación de algunos detalles del himno protagonizado por el artista herculino, que habló sobre el proceso de composición de un tema que le llegó en un momento de mucho trabajo, pero que se trataba de un proyecto con el que llevaba décadas soñando y al que no pudo decirle que no. Así lo explicó Xoel:
Proceso. "É difícil falar de música sen a música. Faríame ilusión amosar o himno á xente, pero teremos que agardar un pouco. Cando se abriu a porta para ter esta oportunidade, como deportivista e coruñés foi tremenda. Pero chegou nun momento de moito traballo. Non foi o mellor momento. Estaba voltando dunha entrevista de Madrid. O ano estaba pechado con traballo dabondo. Pero agobieime e visioneime tanto que esa mesma noite fixen o 90% da letra. Ao día seguinte, traballei na música. E aos dous días tiña unha maqueta xa do que agora vai ser o himno do meu equipo querido".
Sentimento. "Ten que ver con moitas cousas. Co que eu fun ata os 20 anos que marchei. Esas tardes de domingo vendo o Depor e o Fabril. O que significaba o Dépor para un neno da Coruña. Pero tamén quería falar do que significa o Dépor para o mundo, porque nós vivímolo como algo da cidade, pero tamén o que significa para o resto. Non é só identidade local, senón identidade para os galegos que están fóra. Quería falar de todos os nenos e nenas de aquí e da xente que non está. Grazas ao feito de facer o himno, souben que o meu tataravó foi parte da directiva".
Idea. "Sempre pensei que quixen facer o 'You'll never walk alone' do Dépor. Entendo que de aí ven a idea do título: 'Voa'. Unhas semanas despois, vin unha imaxe dunha pancarta no estadio que poñía: 'Voa Dépor, voa'. Foi un 'match' entre a idea que tiña eu do himno e o que tiñan os seareiros".
Unha composición con raíz. "Está gravado entre Oleiros e A Coruña. Tamén en Madrid e na miña casa. Está feito con moitísimo sentimento e corazón. É unha canción feita por deportivistas para deportivistas. É un himno de verdade e oxalá a xente o sinta igual ca nós cando o escoitamos. Oxalá a xente queira participar del no estadio"
Pensado para antes dos partidos. "É verdade que hai unha parte que ten que ver con esa forza do estadio. Para iso están Os Kilomberos (de Montealto). Pero tamén está esa parte máis melódica e tranquila. O ideal sería poder escoitar a música, porque falar de música é como bailar sobre arquitectura. A letra e a melodía naceron na miña casa, cunha guitarra acústica. Buscaba a parte máis poética, a identidade máis esencial. A produción era importante que tivese algo pensado para un estadio. A produción sempre é unha parte máis cerebral".
Dicir que non pola falta de tempo. "Non pensei en dicir que non. Pero por iso me cabreei un pouco nese momento. Porque era como se estás a punto de casar e coñeces a outra muller que che gusta máis (risas). Era un mal momento. Eu tiña un disco feito e todo o ano pensado, con promoción, xira... Ata que de súpeto chegan 'estes do Dépor' e dinche: 'Iso que levas pensando durante 20 ou 30 anos será o teu proxecto principal'. E a verdade é que teño que dicir que non sei se tiña traballado tanto nunha canción ou nun proxecto durante a miña vida como neste himno. Realmente non sei se é porque collín a responsabilidade de todo o deportivismo e a cidade, de tanta xente. Quizáis por iso deixei a pel. Traballei moito máis. Agora estou canso. A semana pasada entregamos o himno finalmente, coa mestura e o 'mastering'. E agora síntome agotado. Pero creo que foi por algo que paga a pena e que espero que sexa por algo que o disfrutemos todos".
Inspiración noutros himnos. "A posteriori, despois de facer o himno na casa, botas un ollo a outros himnos. Aos clásicos, ao de Sevilla, que é unha canción que podería formar parte dun disco... Pero eu xa tiña na cabeza o You'll Never Walk Alone. Había un afeccionado que se fixo famoso porque dicía: 'En Primeira, en Segunda ou en Terceira'. Eu vin todos os partidos do Dépor en Segunda B, en Primeira RFEF e en Segunda. Cando empecei a compoñer o himno estabamos en Segunda e non sabiamos que iamos estar en Primeira. Por iso é unha composición feita para o Dépor, dá igual a categoría".