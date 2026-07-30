'Voa', un himno para el Deportivo con muchos padres: "Ides flipar cando o escoitedes"
Susana Seivane, la orquesta Sinfónica de Galicia, Xacarandaina, Kilomberos de Monte Alto y el Coro Cantábile colaboran en la composición de Xoel López
‘Voa’ tiene como principal progenitor a Xoel López, que puso letra y música al nuevo himno del Deportivo. Pero la canción no sonaría igual de no ser por los colaboradores que el artista y el club reclutaron para redondear la pieza a nivel de producción y dotarle de una mayor vinculación tanto con lo que significa el club como con la tierra. Y es que la versión final de la composición cuenta con la participación especial de la gaita de Susana Seivane, los instrumentos de cuerda y metal de la orquesta Sinfónica de Galicia, las panderetas de la asociación Xacarandaina, la percusión de Kilombeiros de Monte Alto y las voces del Coro Cantábile.
La artista coruñesa y representantes de las diferentes entidades estuvieron presentes en la mañana de este jueves en la presentación de ‘Voa’, en la que también han participado la cantante y compositora Belem Tajes y el dúo Caamaño & Ameixeiras, cuyas aportaciones artísticas completan un proyecto coral que “reúne a algunas de las voces e intérpretes de la música contemporánea gallega”, tal y como apuntó el Deportivo. La canción saldrá a la luz entre el 11 y el 12 de agosto, horas antes del Teresa Herrera que el conjunto deportivista jugará ante el Real Madrid.
“Cando saíu a noticia de que Xoel se ía encargar de facer o himno, directamente púxenme en contacto con el. Díxenlle: ‘Non pode faltar unha gaita’. Pasoume unha primeira liña do que ía ser o himno e o primeiro que pensei foi ‘isto vai ser a hostia’. Ides flipar cando o escoitedes. Ten moitísima identidade. Fixemos un himno moi guapo e para min, que este ano cumpro unha cifra na que xa lle imos dando volta ao xamón, foi o mellor regalo posible”, expresó Seivane.
Por su parte, Caroline Nournaud, violinista de la orquesta Sinfónica, explicó que la primera vez que la agrupación encargada de grabar el acompañamiento tocó el himno “no” pudo “acabar de la emoción”.
Mientras, Chus Aldariz, presidenta de Kilombeiros de Monte Alto, expuso que el himno “representa a unión que hai no estadio”. “En Riazor, todos somos siareiros de xeito independiente ao que sexamos fóra. Algo semellante sucede con esta composición, xa que nós, na asociación, non somos profesionais pero traballamos con xente que si o é. Pero todos somos músicos. Foi a nosa primeira vez nun estudo profesional e para formar parte de algo que supón un sentimento de cidade. Como asociación, cumprimos 30 anos e nos primeiros iamos animar ao campo cos nosos tambores”, recordó.
Raíz
Para Ana Edreira, directora das pandereteiras de Xacarandaina, ‘Voa’ “é un proxecto precioso que vai encantar”. “Como asociación de música tradicional, que haxa un trociño da nosa música de raíz é algo precioso”, recalcó.
Por último, Pablo Carballido, director del Coro Cantábile, detalló que cuando recibieron la noticia de que iban a participar en el himno “foi unha revolución”. “Moitos dos rapaces e rapazas que xa non están con nós porque marcharon estudar fóra quixeron sumarse de novo ao carro. Para eles é un orgullo moi grande. O Dépor é algo que todos levamos no corazón. Este himno será un icono máis no sentimento de cidade”, finalizó.