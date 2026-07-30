'Voa', la nueva banda sonora del Deportivo liderada por Xoel López: "Levaba moitos anos facendo o himno no meu interior"
La canción saldrá a la luz horas antes del Teresa Herrera, previsto para el 12 de agosto
El Deportivo presentó este jueves en el Teatro Colón las claves del nuevo himno con motivo del 120 aniversario. Es un proyecto liderado por el artista coruñés Xoel López que ha cristalizado en 'Voa', canción que verá la luz unas horas antes de que dé comienzo el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid, previsto para el 12 de agosto. Para esta pieza, Xoel ha contado con la colaboración de diferentes artistas gallegos como Susana Seivane, la Orquesta Sinfónica de Galicia, Xacarandaina, Kilomberos de Montealto y el Coro Cantabile.
"Levaba moitos anos facendo o himno do Dépor no meu interior", apuntó Xoel, que reconoció que todo salió rodado. "É difícil falar de música sen a música. Faríame ilusión amosar o himno á xente, pero teremos que agardar un pouco. Cando se abriu a porta para ter esta oportunidade, que como deportivista e coruñés foi tremenda... Chegou nun momento de moito traballo. Non foi o mellor momento. Estaba voltando dunha entrevista de Madrid. O ano estaba pechado con traballo dabondo. Pero agobieime e visioneime tanto que esa mesma noite fixen o 90% da letra. Ao día seguinte, traballei na música. E aos dous días tiña unha maqueta xa do que agora vai ser o himno do meu equipo querido".
Habla de que para él el Dépor es un sentimiento que resume de la siguiente forma. "Ten que ver con moitas cousas. Co que eu fun ata os 20 anos que marchei. Esas tardes de domingo vendo o Depor e o Fabril. O que significaba o Dépor para un neno da Coruña. Pero tamén quería falar do que significa o Dépor para o mundo, porque nós vivímolo como algo da cidade, pero tamén o que significa para o resto. Non é só identidade local, senón identidade para os galegos que están fóra. Quería falar de todos os nenos e nenas de aquí e da xente que non está. Grazas ao feito de facer o himno, souben que o meu tataravó foi parte da directiva". Se refiere a Federico López Bailly, que tenía un negocio de vinos enfrente a la Sala Calvet. Fue tesorero del segundo presidente de la historia del club.
Xoel también explicó el nombre del himno: "Sempre pensei que quixen facer 'You'll never walk alone' do Dépor. Entendo que de aí ven a idea do título: 'Voa'. Unhas semanas despois, eu vin unha imaxe do estadio que poñía: 'Voa Dépor, voa'. Foi un 'match' entre a idea que tiña eu do himno e o que tiñan os seareiros".
Reforzar la identidad
Xoel López estuvo acompañado por Kin García, su manager y el de Vetusta Morla, en un acto en el que también hubo representación del Deportivo. Borja Calvo, responsable de marca del club, habló sobre la idea que tenían cuando concebieron el himno. "É un proxecto moi importante para o club. O motivo é o 120 aniversario. Momento moi especial. Hai proxectos para dar resposta a momentos puntuáis e outros para permanecer, como este. O departamento de marca leva traballando tempo nunca evolución da marca. Neste sentido non se tratou de modificar nada da esencia do Deportivo, É para reforzar o que somos, a nosa identidade. Esa unión e pasión, compromiso e inconformismo, a teimosía. Eso é o que é ser do Dépor hoxe en día. Na evolución da marca hai que traballar no corazón, o sentimiento, a emocionalidad e o traspaso de xeración a xeración. Outra parte fundamental é a identidade sonora. Vimos claro que era necesario facer este exercizo de avanzar a marca no seu himno e presentar esta nova peza, que servirá para emocionar, unir xeracións e representar ao Deportivo durante moitos anos”