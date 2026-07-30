El reparto de minutos en pretemporada dibuja el primer borrador del nuevo Dépor

Antonio Hidalgo dando instrucciones a sus futbolistas en Vilalba JAVIER ALBORES

En la preparación del Deportivo para su regreso a Primera División, los minutos que le está ofreciendo Antonio Hidalgo a los futbolistas ya está dejando ver muchas de las ideas que tiene el técnico con respecto al próximo curso. Muchos jugadores están disfrutando de un gran protagonismo en esta pretemporada, mientras que otros tantos no han tenido mucha continuidad durante estos tres primeros amistosos, ya sea por lesión o porque su futuro está lejos de A Coruña.

De esta manera, varios pilares del Deportivo en la campaña pasada han tenido mucha presencia en estos duelos, salvo los lesionados Mella, Yeremay, Loureiro y Altimira. El top 3 de futbolistas con más minutos está conformado por Luismi Cruz (en el primer lugar con 170), Dani Barcia (con 166) y un empate en el tercer puesto entre Ximo Navarro y Bil Nsongo (ambos con 153).

Por otro lado, el tiempo sobre el terreno de juego del juvenil de primer año Xabi Campos también ha puesto de manifiesto la necesidad de que el club firme a un lateral izquierdo de primer nivel para competir con Quagliata. El canterano acumula 121 minutos y tuvo participación en los tres encuentros, mientras, parece que el fichaje en la demarcación llegará pronto. Si nada se tuerce será Angeliño después de que el club alcanzara un principio de acuerdo con la Roma.

Tan revelador es lo mucho que se juega como lo poco. Así, sin contar a los lesionados, los futbolistas con menos cantidad de minutos son piezas que el club no ha asegurado que vayan a continuar y en algunos casos incluso Fernando Soriano ha reconocido abiertamente que el Deportivo quiere buscarles una salida.

Por lo tanto, entre los que menos presencia han tenido sobre el césped de la primera plantilla figuran Eric Puerto y Mohamed Bouldini (ambos con cero), José Ángel (con 15) y Charlie Patiño (con 45, que solamente jugó la segunda parte completa este miércoles en Vilalba ante el Lugo). Sobre el inglés, el director deportivo admitió que se estaba meditando su marcha: "Estamos valorando la opción de que pueda salir fuera para tener más continuidad y minutos. Lo iremos viendo con el mercado (...). No descartamos la salida de Charlie para que consiga confianza y minutos", señaló.

Bouldini acelera en una operación salida con tres velocidades distintas Más información

También dejó en el aire el futuro de José Ángel hace dos semanas, apuntando que se verá "en los próximos días" y por el overbooking en el centro del campo y su poca intervención en pretemporada todo indica que se acabará produciendo esa salida, la de uno de los ocho jugadores del Dépor que consiguieron el doble ascenso desde Primera Federación hasta Primera.

En una situación diferente se encuentran Eric Puerto y Bouldini, los cuales no han estado ni un solo segundo sobre el campo en estos primeros partidos. Sobre el marroquí, el club está trabajando para su desvinculación, tal y como comentó Fernando Soriano, y que, según Matteo Moretto, las partes ya han llegado a un acuerdo para su salida, que no debería tardar demasiado en hacerse oficial.

Por su parte, Eric es el único de los cuatro guardametas de la plantilla sin minutos y la idea del Dépor es que busque participación fuera. Mientras tanto, en la portería se han repartido la rotación entre Ferllo, Parreño y Leo Román con 90 minutos cada uno, por lo que la intención de la entidad con respecto a la portería es clara y se ha podido demostrar con el tiempo de juego en los amistosos.