El Dépor pone a la venta las entradas para el Teresa Herrera

Luisinho regatea a Carvajal, con Morata en segundo plano, durante el Teresa Herrera de 2013 entre Deportivo y Real Madrid Quintana

El Deportivo ya ha abierto la venta de entradas para el Trofeo Teresa Herrera, el amistoso que enfrentará al conjunto herculino con el Real Madrid el próximo miércoles 12 de agosto (21.00 horas) en Riazor. Los abonados y abonadas del club coruñés podrán acceder al estadio directamente con su carné, sin necesidad de retirar entrada adicional, tal y como confirmó la entidad. Para el resto del público, los precios oscilan entre los 40 euros de la localidad más económica, en Pabellón Inferior, y los 90 euros de la más cara, en Tribuna Superior.

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El inicio de la venta al público general llega después de que el Real Madrid habilitara ya hace unos días la venta para sus propios socios, que podían solicitar hasta este viernes 31 de julio una entrada al precio de 30 euros, con un máximo de un billete por carné. Mientras el club blanco gestionaba ya sus peticiones, en A Coruña se esperaba a que el Deportivo diera el paso equivalente con el público general, algo que finalmente se ha producido hoy jueves.

El Dépor cerró el plazo de renovaciones con más de 26.000 abonados, todos ellos con acceso libre al choque. Se espera además un ambiente especial, ya que el encuentro coincidirá con el día del eclipse solar. Antes de esa cita, el equipo de Antonio Hidalgo afronta todavía varios amistosos y una gira por Alemania e Italia.

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Por su parte, el conjunto de Mourinho sigue a la espera de recuperar a la mayoría de futbolistas que disputaron el pasado Mundial y que aún disfrutan de sus vacaciones, por lo que no se espera que el Real Madrid llegue a Riazor con su plantilla al completo.