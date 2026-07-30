Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor pone a la venta las entradas para el Teresa Herrera

Los abonados podrán acceder con el carné, mientras que los precios para el público general oscilan entre los 40 y los 90 euros

Eder Pereira
Eder Pereira
30/07/2026 19:29
Luisinho regatea a Carvajal, con Morata en segundo plano, durante el Teresa Herrera de 2013 entre Deportivo y Real Madrid
Luisinho regatea a Carvajal, con Morata en segundo plano, durante el Teresa Herrera de 2013 entre Deportivo y Real Madrid
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo ya ha abierto la venta de entradas para el Trofeo Teresa Herrera, el amistoso que enfrentará al conjunto herculino con el Real Madrid el próximo miércoles 12 de agosto (21.00 horas) en Riazor. Los abonados y abonadas del club coruñés podrán acceder al estadio directamente con su carné, sin necesidad de retirar entrada adicional, tal y como confirmó la entidad. Para el resto del público, los precios oscilan entre los 40 euros de la localidad más económica, en Pabellón Inferior, y los 90 euros de la más cara, en Tribuna Superior.

Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid

Los socios del Real Madrid ya pueden solicitar entradas para el Teresa Herrera

Más información

El inicio de la venta al público general llega después de que el Real Madrid habilitara ya hace unos días la venta para sus propios socios, que podían solicitar hasta este viernes 31 de julio una entrada al precio de 30 euros, con un máximo de un billete por carné. Mientras el club blanco gestionaba ya sus peticiones, en A Coruña se esperaba a que el Deportivo diera el paso equivalente con el público general, algo que finalmente se ha producido hoy jueves.

El Dépor cerró el plazo de renovaciones con más de 26.000 abonados, todos ellos con acceso libre al choque. Se espera además un ambiente especial, ya que el encuentro coincidirá con el día del eclipse solar. Antes de esa cita, el equipo de Antonio Hidalgo afronta todavía varios amistosos y una gira por Alemania e Italia.

Xoel López en el acto de presentación del nuevo himno del Deportivo

'Voa', la nueva banda sonora del Deportivo liderada por Xoel López: "Levaba moitos anos facendo o himno no meu interior"

Más información

Por su parte, el conjunto de Mourinho sigue a la espera de recuperar a la mayoría de futbolistas que disputaron el pasado Mundial y que aún disfrutan de sus vacaciones, por lo que no se espera que el Real Madrid llegue a Riazor con su plantilla al completo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán

Ya rueda 'Voa': arrancó la grabación del videoclip del himno del Dépor
Eder Pereira
Luisinho regatea a Carvajal, con Morata en segundo plano, durante el Teresa Herrera de 2013 entre Deportivo y Real Madrid

El Dépor pone a la venta las entradas para el Teresa Herrera
Eder Pereira
Xoel López, junto a representantes de las diferentes entidades que colaboraron en el himno del Deportivo

'Voa', un himno para el Deportivo con muchos padres: "Ides flipar cando o escoitedes"
Xurxo Gómez
Xoel López saluda a Susana Seivane durante la presentación del himno del Deportivo

Xoel López: "Nunca traballara tanto na miña vida como para este himno"
Xurxo Gómez