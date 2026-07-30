Cinco apuntes del Deportivo-Lugo: Las parejas que busca Hidalgo

Amatucci pelea por un balón en el Deportivo-Lugo JAVIER ALBORES

Es complicado en el fútbol estar brillante todos los días. Y más en pretemporada. El Deportivo puso fin a la primera fase de la preparación con un encuentro que dejó fríos a muchos de los seguidores, a pesar de conseguir frente al Lugo la segunda victoria del verano. El primer encuentro entre semana, las altas temperaturas y la rotación de Antonio Hidalgo provocaron un choque de no mucho ritmo y que sigue dejando las mismas certezas que hasta ahora, pero también las mismas dudas.

Por supuesto, todavía faltan refuerzos en posiciones clave. También falta que se recuperen futbolistas que están llamados a tener un rol importante y que todavía no han podido debutar, como es el caso de Miguel Loureiro y sobre todo Yeremay. Con este escenario y las bajas de otros jugadores a los que se les está haciendo cuesta arriba el inicio de la pretemporada, el técnico quiso bajar revoluciones antes de la gira por Alemania e Italia que compondrá la parte central de la puesta a punto. No solo por el nivel de los rivales, sino también por los escenarios diferentes que ofrecen dos ligas opuestas a la española. Estos son los cinco apuntes que dejó el Deportivo-Lugo:

1-Aubameyang y otro punta

La mejor noticia que dejó el encuentro en Vilalba fue el desempeño de Pierre-Emerick Aubameyang. Dos ratos en dos encuentros han sido suficientes para dejar atrás las pocas dudas que podía suscitar su fichaje por tratarse de un futbolista de 37 años. El gabonés ha llegado en forma, se le ve ágil y con ese punto por encima del resto. El que diferencia a los buenos jugadores de los grandes. Dejó destellos en Oviedo y volvió a exhibir detalles ante el Lugo pese a que el colectivo acompañó menos. Generó varias ocasiones y se estrenó como goleador con la blanquiazul en una acción brillante.

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Pero más allá de su actuación individual, su segunda aparición con el Dépor en cinco días también empezó a dejar claro lo que pretende Hidalgo de su nuevo fichaje estrella. Por lo visto hasta ahora, el técnico catalán no quiere que Auba sea su delantero de referencia, sino que sea él el encargado de hacer brillar a otro punta. En esta etapa de su carrera, el preparador deportivista parece considerar que Auba puede dar más explotando su faceta de generador más que la de ejecutor, por lo que pretende que participe en el juego lo máximo posible y esté acompañado de otro ariete que lo libere de labores más oscuras como la de fijar centrales. En Oviedo fue con Bil Nsongo, en Vilalba fue con Eddahchouri. En ambos casos, el ‘7’ se movió con libertad unos metros más atrás para funcionar como enganche.

Esto abre al mismo tiempo otro debate que tendrá que tener en cuenta Fernando Soriano. Si Hidalgo va a poner sobre el césped al mismo tiempo siempre a dos delanteros, ¿son suficientes tres en la plantilla?

2-La sequía de Bil Nsongo

La cosa va de arietes. Porque tanto Zaka como Aubameyang han conseguido marcar ya este verano, mientras que el que arrastra todavía la sequía es Bil Nsongo. El camerunés, héroe del ascenso y uno de los proyectos de futuro en el que hay puestas más esperanzas en el club, está teniendo un inicio de preparación con sensaciones encontradas. Está disfrutando de la confianza del entrenador y ha sido titular en dos de los tres encuentros, además de salir ya para el inicio del segundo tiempo frente al Lugo.

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Pero de momento no ha podido marcar. Bil ha asumido el reto de ser el nueve del Dépor y su evolución física evidencia que no ha dejado de trabajar durante el verano. Ahora falta que llegue el acierto. En Vilalba tuvo una gran ocasión para marcar, pero su remate de cabeza se fue muy desviado después de picarlo de forma excesiva. La confianza es plena en él y ha recibido elogios de Soriano y el propio Aubameyang. Quizá Alemania e Italia le devuelvan el olfato.

3-Amatucci, Mario… y el resto

El entrenador blanquiazul también está dejando clara su idea un escalón más atrás. En el centro del campo el plan A está claro: Lorenzo Amatucci y Mario Soriano. Hidalgo quiere que pasen juntos el máximo tiempo posible sobre el césped y hasta el momento han coincidido siempre. Bien como pareja, caso de Oviedo, bien acompañados por uno o varios centrocampistas más. El equipo nota la presencia de ambos y el 21 parece haber encontrado en el italiano un compañero que puede liberarlo de la responsabilidad de tener que ser el autor del primer pase del equipo. Dos cerebros mejor que uno.

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A falta de ver si el Dépor 2026-27 juega con dos o tres mediocentros, el resto de candidatos de la sala de máquinas debe trabajar para hacerse hueco. Diego Villares y Riki están partiendo desde la segunda unidad, mientras que falta definir qué puede llegar a ser Teun Gijselhart. Hasta ahora ha dejado claro que el despliegue físico no será un problema. El neerlandés tiene capacidad para abarcar campo, pero todavía quedan dudas sobre el rol que pretende otorgarle en el engranaje el entrenador deportivista.

4-Samu un verano más

Vuelve a ser de los que menos ruido hacen. Vuelve a ser de los mejores en pretemporada. El canterano Samu Fernández está completando otro buen verano con el primer equipo, como ya hizo el pasado, y le sirvió para ganarse tanto a Hidalgo como a la dirección deportiva. Las circunstancias le dejaron menos oportunidades de las que seguramente merecía, pero este curso vuelve a llamar fuerte a la puerta.

A veces como lateral derecho, a veces como central. Pero siempre cumpliendo. Queda mucha tela que cortar en la línea defensiva, pero si continúa a este nivel, tiene muchas opciones de seguir subiendo escalones en la rotación. El ascenso del Fabril, además, supone una gran noticia, ya que incluso en dinámica de primer equipo podrá competir en una categoría exigente como la Primera RFEF las semanas en las que no tenga hueco con los mayores.

En lo que se refiere a los canteranos, también merece mención Kevin Sánchez. El burgalés se está adaptando a todo lo que le piden y está cumpliendo como un veterano. Su futuro está en el aire, pero su desempeño este verano es de los que se tienen en cuenta por parte de los que toman decisiones.

5-Portería a cero

Entre el estado inicial de la pretemporada y el nivel de algunos rivales quizá sea un dato que pueda pasar inadvertido, pero seguro que Hidalgo es uno de los factores que más valora. El Deportivo todavía no ha encajado un tanto en lo que va de verano. Pero es que apenas ha recibido ocasiones de peligro. Leo Román, Ferllo y Parreño apenas han tenido que realizar intervenciones. Las ocasiones más peligrosas han sido un remate del Oviedo al larguero y una acción ante el Lugo en la que Barcia estuvo providencial para bloquear un disparo a bocajarro cerca del área pequeña.

Y todo ello teniendo en cuenta que la línea de cobertura está todavía a medio construir. Más allá del central que falta por llegar, Miguel Loureiro todavía no ha podido participar por unas molestias físicas y Bright Ede, el fichaje para el eje de la zaga, solo pudo jugar en San Lázaro. En Sankt Pauli, y especialmente la Fiorentina y el Genoa, pondrán a prueba la solidez del muro deportivista la próxima semana.