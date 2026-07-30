Bouldini acelera en una operación salida con tres velocidades distintas

Charlie Patiño, durante el amistoso en Vilalba ante el Lugo Javier Alborés

El Dépor cierra una salida y deja todavía dos en el aire. Mohamed Bouldini rescinde, Charlie Patiño vuelve a vestirse de corto en Vilalba después de semanas sin hacerlo y José Ángel Jurado sigue sin encontrar acomodo por el momento, ni en las últimas convocatorias ni en otro club. Tres casos, tres velocidades distintas y un mismo objetivo, que no es otro que aligerar la plantilla antes de que arranque la competición oficial.

El delantero marroquí y el club han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato, según informa Matteo Moretto. El periodista especializado en el mercado de fichajes asegura que se hará oficial en las próximas horas. Termina así una etapa de dos años que nunca llegó a arrancar del todo.

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El Dépor fichó a ‘Moha’ en 2024 aprovechando la necesidad de venta del Levante, entonces ahogado por sus cuentas tras un ascenso fallido. Cuatro años de contrato, uno de los sueldos más altos de la plantilla y un traspaso de por medio. El Dépor apostó fuerte por un delantero contrastado en la categoría y el riesgo se asumió con la idea de que Bouldini podía ser la pieza que le diera sentido al ataque coruñés.

No salió bien. Con Idiakez de entrenador, tuvo margen de confianza al principio, pero perdió el sitio y no fue capaz de hacerle frente ni a Barbero primero ni a Eddahchouri después. De hecho, Bouldini cerró el curso 2024-25 con un solo gol en su casillero tras 20 partidos disputados, solo seis de titular, y 642 minutos.

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El verano de 2025 ya no tenía sitio en la plantilla y su situación se resolvió con un intercambio entre Dépor y Granada que lo llevó a él a Andalucía y trajo a Stoichkov a Riazor. Y su rendimiento no remontó en el Nuevo Los Cármenes. De hecho, fue a menos. Pacheta le dio la opción al inicio de curso, pero una lesión de tobillo lo apartó varios meses y ya no volvió a ser parte habitual de la rotación. Un total de 16 partidos disputados, cuatro de titular, 365 minutos y cero goles.

Fernando Soriano ya había anticipado su salida hace unos días, con una calma de quien sabe que la solución está cerca: “Sobre Bouldini estamos buscando una salida definitiva”, dijo el director de fútbol. La sensación entonces era que sería uno de los casos más complicados de resolver. Pero no lo ha sido tanto. El delantero cuenta con ofertas de España, Portugal y Grecia para reconstruir lo que en A Coruña no funcionó.

Patiño debuta en la pretemporada

Charlie Patiño se había quedado fuera de las dos primeras convocatorias de pretemporada, una ausencia que decía más de su futuro que cualquier declaración. Ante el Lugo, en Vilalba, en la victoria del Dépor (0-1), reapareció el inglés y jugó toda la segunda parte. Se situó escorado a la izquierda, sobre todo en fase defensiva, y trató de darle fluidez al equipo con el balón en los pies.

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No obstante, no parece que el fondo del asunto vaya a cambiar por un partido amistoso. Soriano ya había dejado clara la intención del club hace unos días: “Estamos valorando la opción de que pueda salir fuera para tener más continuidad y minutos”.

La intención es encontrar una cesión que le dé rodaje, algo que en A Coruña no tiene garantizado. El partido ante el Lugo no cambia el plan trazado. Solo confirma que, de momento y mientras el mercado no se aclare, Patiño se apunta de nuevo a la pretemporada.

José Ángel, capitán sin sitio

José Ángel Jurado jugó unos minutos ante el Compostela en el primer amistoso de la pretemporada. Después no entró en la lista ni contra el Oviedo ni contra el Lugo, una ausencia consecutiva que vuelve a confirmar que el andaluz es uno de los integrantes claros de la operación salida.

A pesar de ser pieza clave en el ascenso de 2023-24 y pilar básico en la permanencia en la categoría de plata en 2024-25, ninguno de esos méritos parece pesar ya en los planes del club para este curso. Soriano confirmó que se le está buscando una solución a su situación y las ausencias recientes en los test de pretemporada refuerzan la idea de que su salida no está lejos. Cuenta con pretendientes en Segunda dispuestos a ofrecerle la continuidad que en A Coruña ya no va a tener.