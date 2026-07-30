Angeliño siempre lo tuvo claro: "Onde me gustaría xogar de maior? No Dépor"

Que Angeliño Tasende siempre quiso vestir la camiseta del Deportivo no es ningún secreto. El futbolista de Coristanco, que ahora está más cerca que nunca de cumplir ese sueño, tuvo el objetivo de vestir la blanquiazul desde niño y nunca tuvo problema en ocultarlo. Incluso delante de las cámaras. En 2008 fue protagonista del programa de la TVG Pequeno Gran Show, entonces presentado por Paco Lodeiro, y dejó clara su pasión por el club coruñés.

'Ángel', como a sus 11 añitos era conocido, se presentó en la televisión vestido con el uniforme de las escuelas Luis Calvo de Carballo. Y cuando Lodeiro le preguntó por el equipo en el que le gustaría jugar de mayor, la respuesta fue rotunda. "No Dépor". Poco después se uniría a la cantera de Abegondo, pero su corazón ya era blanquiazul. "Quen vai gañar a Liga?", preguntaba el presentador. "Non o sei, pero eu voto polo Dépor", respondió el niño de Coristanco.

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El propio Lodeiro recuerda con mucho cariño ese momento. "Seguín a súa carreira dende moi pequeno. É unha traxectoria de moito mérito, porque ademais da calidade que ten, tivo que loitar, esforzarse e pelexar moito. Viaxar polo mundo... ". El presentador está convencido de que si el fichaje se acaba cerrando, será una gran noticia para el club. "Como deportivista estou encantado de que haxa un rapaz que sente as cores. Vainos vir ben. Un xogador do país, con xerarquía".