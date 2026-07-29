Y el Deportivo volvió a ser local

Diego Villares levanta el trofeo como ganador del partido entre Deportivo y Lugo en Vilalba Javier Alborés

Cuatro años después, el Deportivo volvió a su residencia de verano. Vilalba acogió de nuevo un partido del club herculino, que posee en la capital de la Terra Chá una colonia de seguidores encabezada por su peña más antigua, nacida en 1952 en el Bar Roca.

A Magdalena, otrora escenario habitual de concentraciones estivales y escenario habitual de amistosos, colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para recibir al Dépor en el partido de pretemporada que será lo más próximo a un encuentro como local. Porque aunque jugase en la provincia de su rival, el Club Deportivo Lugo, el estadio vilalbés se convirtió en un pequeño Riazor al que acudieron varios centenares de hinchas herculinos para seguir en directo las andanzas de un equipo que se prepara para el retorno a Primera División ocho años más tarde.

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Dio igual la temperatura, superior a los 25 grados cuando el choque arrancó todavía bajo el sol chairego. También que el Antonio Hidalgo apostase por un equipo que se pareció más a una ‘unidad B’ que al que podría iniciar dentro de menos de tres semanas frente al Elche. Era la penúltima oportunidad para seguir en directo las andanzas del Dépor y el deportivismo respondió.

Los presentes se llevaron la experiencia de ver cómo Diego Villares, el más ovacionado tras ser sustituido, se estrenaba como capitán blanquiazul en su tierra. Pero también podrán decir que vieron el primer gol de Pierre-Emerick Aubameyang como jugador del Deportivo. Próxima parada del Deportivo en Galicia, el Teresa Herrera ante el Real Madrid, el 12 de agosto. Antes, toca volar a Alemania y a Italia.