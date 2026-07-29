Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Y el Deportivo volvió a ser local

Regresó a Vilalba, su ‘residencia veraniega’, que registró un lleno en A Magdalena

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
29/07/2026 22:36
Diego Villares levanta el trofeo como ganador del partido entre Deportivo y Lugo en Vilalba
Diego Villares levanta el trofeo como ganador del partido entre Deportivo y Lugo en Vilalba
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cuatro años después, el Deportivo volvió a su residencia de verano. Vilalba acogió de nuevo un partido del club herculino, que posee en la capital de la Terra Chá una colonia de seguidores encabezada por su peña más antigua, nacida en 1952 en el Bar Roca.

A Magdalena, otrora escenario habitual de concentraciones estivales y escenario habitual de amistosos, colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para recibir al Dépor en el partido de pretemporada que será lo más próximo a un encuentro como local. Porque aunque jugase en la provincia de su rival, el Club Deportivo Lugo, el estadio vilalbés se convirtió en un pequeño Riazor al que acudieron varios centenares de hinchas herculinos para seguir en directo las andanzas de un equipo que se prepara para el retorno a Primera División ocho años más tarde.

Aubameyang supera al portero del Lugo para marcar en Vilalba

Crónica | Aubameyang paga cualquier amistoso de verano (1-0)

Más información

Dio igual la temperatura, superior a los 25 grados cuando el choque arrancó todavía bajo el sol chairego. También que el Antonio Hidalgo apostase por un equipo que se pareció más a una ‘unidad B’ que al que podría iniciar dentro de menos de tres semanas frente al Elche. Era la penúltima oportunidad para seguir en directo las andanzas del Dépor y el deportivismo respondió.

Los presentes se llevaron la experiencia de ver cómo Diego Villares, el más ovacionado tras ser sustituido, se estrenaba como capitán blanquiazul en su tierra. Pero también podrán decir que vieron el primer gol de Pierre-Emerick Aubameyang como jugador del Deportivo. Próxima parada del Deportivo en Galicia, el Teresa Herrera ante el Real Madrid, el 12 de agosto. Antes, toca volar a Alemania y a Italia.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diego Villares levanta el trofeo como ganador del partido entre Deportivo y Lugo en Vilalba

Y el Deportivo volvió a ser local
Xurxo Gómez
Aubameyang supera al portero del Lugo para marcar en Vilalba

Crónica | Aubameyang paga cualquier amistoso de verano (1-0)
Jorge Lema
Charlie Patiño, durante un entrenamiento

Antonio Hidalgo 'recluta' a Charlie Patiño
Xurxo Gómez
Mulattieri celebra su gol al Málaga

El Sassuolo utiliza a Mulattieri como moneda de cambio para hacerse con otro delantero
Eder Pereira