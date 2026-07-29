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Dépor

Xoel desvelará este jueves las colaboraciones y el nombre del nuevo himno del Deportivo

El artista coruñés dará las claves del tema que el club prepara con motivo del 120 aniversario

Sergio Baltar
29/07/2026 11:56
Xoel López durante un concierto en A Coruña
Xoel López durante un concierto en A Coruña
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El Deportivo celebrará este jueves un acto muy especial en el Teatro Colón de A Coruña en el que Xoel López desvelará nuevos detalles sobre el himno oficial del club, un proyecto con motivo del 120 aniversario que aspira a convertirse en una de las principales señas de identidad del deportivismo en los próximos años.

Durante la presentación, el artista coruñés dará a conocer el nombre de la composición, anunciará las colaboraciones que han participado en su creación y avanzará algunas sorpresas relacionadas con una iniciativa que nace de la estrecha vinculación entre Xoel, A Coruña y el sentimiento blanquiazul.

Xoel López

Xoel López grabará esta semana en el Orzán y A Marina el vídeo del nuevo himno blanquiazul

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El nuevo himno supone una apuesta del club herculino por renovar uno de los símbolos más representativos del club sin perder de vista su historia y sus raíces. La entidad busca dotarse de una pieza musical capaz de acompañar al equipo en los grandes momentos, conectar con las nuevas generaciones de aficionados y reforzar el vínculo emocional entre el club, la ciudad y su masa social.

La elección de Xoel López para liderar esta iniciativa responde a su trayectoria como uno de los músicos gallegos más reconocidos convirtiéndolo en una figura idónea para dar forma a una obra llamada a trascender el ámbito deportivo.

Participación en el videoclip

Mientras, el proyecto sigue en marcha para la última fase que incluye también la grabación de un videoclip. En esto cuenta también el club con la participación de los aficionados y está buscando figurantes para que formen parte de la pieza audiovisual que se grabará entre este jueves y el domingo.

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