Vilalba, el segundo hogar blanquiazul

Luizao es perseguido por un jugador del Villalbés en el partido que el Deportivo ganó por 13-1 en 1997 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo regresa a su segundo hogar. Vilalba es feudo blanquiazul desde tiempos inmemoriales. Ni los 90 kilómetros de distancia por carretera, ni el hecho de pertenecer a otra provincia han frenado el fervor deportivista en la capital de la Terra Chá, una de las localidades en las que el conjunto coruñés ha jugado más encuentros amistosos y en la que más concentraciones de pretemporada ha completado.

El equipo blanquiazul jugará este miércoles ante el Lugo en el estadio de A Magdalena. Será el partido número 33 que la formación coruñesa dispute en la capital chairega. El Deportivo ha celebrado 1.349 encuentros amistosos en toda su historia. Solo A Coruña (557, cerca de la mitad, el 41,3%), Ferrol (89), Vigo (39), Lugo y Pontevedra (35) y Ourense (34) han visto en acción en más ocasiones al Deportivo. Es decir, solo las cuatro capitales de provincia, y las otras dos grandes ciudades de la Galicia atlántica superan al pequeño municipio lucense, cuya población total (13.800 habitantes) sería incapaz de llenar los dos fondos de Riazor. El dato es todavía más esclarecedor si el rango se reduce a los años 80 en adelante, ya que con el de hoy, 30 de esos 33 encuentros habrán tenido lugar desde 1984. Es decir, 30 partidos en Vilalba en los últimos 42 años.

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Para dimensionar la importancia de la capital chairega en la historia deportivista solo hace falta recordar la importancia de las poblaciones que recibieron al Deportivo en menos encuentros no oficiales. Santiago de Compostela lo hizo en 29 ocasiones, por 23 de Ribadeo, 21 de Vilagarcía de Arousa, 19 de Viveiro, 17 de Betanzos, 12 de Monforte de Lemos u 11 de Padrón. Más allá del Cebreiro y del Miño, las localidades que presenciaron más choques amistosos del Deportivo son Porto (14), Madrid (12) y Oviedo (10).

Los partidos

La primera visita data del 31 de agosto de 1948, con el Racing de Ferrol como rival y triunfo coruñés por 3-0. Exactamente cinco años después, el 31 de agosto de 1953, volvió el Deportivo para golear a una selección lucense (10-4). De nuevo un 31 de agosto –las fiestas de San Ramón y de Santa María, ambos patronos de la villa, se celebran tradicionalmente ese día y el 1 de septiembre– jugó el Deportivo en la capital de la Terra Cha. Fue en 1965, cuando batió al Lugo (4-2) después de una prórroga para alzar el Trofeo del Ministro de Información y Turismo, que no era otro que Manuel Fraga Iribarne. El político vilalbés ejerció ese cargo durante el régimen franquista entre 1962 y 1969. Aquellos tres encuentros y los seis posteriores tuvieron como escenario el estadio Roca, levantado a finales de los años 40 gracias al empeño de Francisco Roca Roca, directivo del Racing Villalbés e insigne deportivista.

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Fue en 1984 cuando el Deportivo retomó el contacto con Vilalba, que pronto se convirtió en su cuartel general casi todos los veranos. Desde entonces, la villa chairega ha acogido 30 partidos amistosos del Deportivo y 20 concentraciones de pretemporada del conjunto blanquiazul, con el hotel Villamartín, inaugurado en 1985, como lugar de descanso. O no, ya que en sus bajos se encontraba la discoteca Troco.

El anfitrión Racing Villalbés ha sido el rival más habitual. El cuadro rojiverde fue el primer sparring de los blanquiazules en numerosas pretemporadas. El primer partido preparatorio del nuevo curso deportivista tuvo lugar en Vilalba en 18 ocasiones: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2017, 2020 y 2021. De los 33 partidos en feudo chairego, 25 fueron contra el equipo local, que únicamente fue capaz de arrancar un empate sin goles el 22 de julio de 2000, nada más y nada menos que ante un Deportivo campeón en vigor de la Primera División. Los otros 24 duelos acabaron con triunfo deportivista, varios de ellos con algunas de las mayores goleadas de la historia del club, como un 13-1 (1997), un 9-0 (2004), un 8-0 (1998) o un 7-0 (2003).

Yeremay, en acción en el último Villalbés-Dépor, en 2022 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Los otros adversarios deportivistas en Vilalba fueron los ya mencionados Racing de Ferrol, selección lucense y Lugo (que añade al partido de 1965 otro en 1984 y el de esta tarde), Endesa As Pontes (1987) y Ponferradina (2019 y 2022). Este último, hace cuatro años, es la más reciente visita blanquiazul. El que midió al Dépor con el cuadro pontés, además de ser el primero de los dos encuentros que los coruñeses no ganaron en Vilalba (2-2), es recordado por ser la última vez que José Luis Vara vistió la camiseta blanquiazul antes de ser traspasado al Betis.

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No solo en verano tuvo protagonismo Vilalba en la vida deportivista. El Deportivo visitó al Villalbés el 12 de octubre de 2006, con victoria blanquiazul por 4-0. Durante su segunda temporada en el banquillo, Joaquín Caparrós dispuso que el equipo disputase partidos entre semana para mantener el ritmo de competición. Entre septiembre y diciembre, el Deportivo visitó a Narón, Laracha, Santiago, Dubra, Villalbés, Lalín, Santa Comba, Órdenes, Arteixo, As Pontes y Cee.

Las concentraciones

El primer stage veraniego del Deportivo en Vilalba tuvo lugar en 1986. Hasta entonces, los únicos precedentes de esa modalidad de preparación de la temporada eran Présaras-Vilasantar (1975), Carballiño (1977), Mondoñedo (1979 y 1985), Cabeza de Manzaneda (1980) y Lalín (1981).

A partir de entonces, Vilalba prácticamente exclusivizó los veranos deportivistas. Hubo algunas excepciones, como las concentraciones en Deixebre-Oroso (1988), Carballo (1989), Isla Canela (2006), Monforte de Lemos (2013) o Guitiriz (2015). También las realizadas en Venezuela (2008), Yverdon-les-Bains, en Suiza (2010) y Montevideo (2016). Igualmente, varias pretemporadas (1995, 2005, 2009 y 2014) no tuvieron stage como tal.

Entrenamiento del Deportivo en el estadio vilalbés de A Magdalena en la concentración de 2017 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La afición

Francisco Roca Roca fundó la peña deportivista de Vilalba hace casi tres cuartos de siglo, en 1952. Es la agrupación deportivista más antigua, incluso que cualquiera surgida en la propia capital herculina. Un dato más que habla del deportivismo reinante en la capital chairega y de su estrecha relación con el club coruñés.

A Decana, como se autodenomina esta peña, nació en el Bar Roca, del que era propietario el fundador de la peña. El motivo no fue otro que haberse convertido en lugar de parada habitual de la expedición deportivista en sus desplazamientos para jugar en Asturias, Cantabria o Euskadi. El liderazgo de la agrupación, además, es una cuestión hereditaria. Su actual presidente es Francisco Roca Fernández, nieto del fundador e hijo de su sucesor, Francisco Roca Cascudo.

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Según el último informe de datos sociales publicado por el club (a la conclusión de la temporada 2023-24) en Vilalba había más de medio centenar de abonados del Deportivo. Esta cifra se encontraba por encima de la presentada por municipios mucho más cercanos como Curtis, Cerceda, Santa Comba, Coirós, Coristanco o Malpica de Bergantiños.

La cantera

Solamente tres jugadores nacidos en Vilalba alcanzaron cierta regularidad en el fútbol profesional. El primero fue Morado, que jugó dos temporadas en Segunda División con el Racing de Ferrol y el Avilés en los años 50. Los otros dos lo han hecho con el Deportivo.

Vicente Celeiro es uno de los héroes deportivistas gracias a su salvador gol en la jornada final del curso 1987-88. Diego Villares es uno de los capitanes de la travesía por el barro, la salida del mismo y el ansiado retorno a la división de honor. El delantero ocupa la duodécima posición en la clasificación de partidos oficiales con el Dépor (325), mientras que el centrocampista ya está dentro del top 50, con 203 apariciones. Además, los 83 goles que anotó Vicente –que también llegó a disputar 14 partidos en Primera con el Celta– le colocan al cierre del top 10 de artilleros históricos blanquiazules.

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En los últimos años, desde Vilalba también alcanzó Víctor Eimil el penúltimo peldaño hacia el Dépor, El lateral militó el pasado curso en el Pontevedra, en Primera RFEF, y ahora ha fichado por el Guadalajara, descendido a Segunda RFEF.

Después de cuatro años, el Deportivo vuelve a visitar su segundo hogar. Vilalba, la otra casa deportivista. Como mínimo desde 1952.