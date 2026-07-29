Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Los socios del Real Madrid ya pueden solicitar entradas para el Teresa Herrera

De momento el Deportivo no ha puesto a la venta las localidades para el trofeo que se disputa en Riazor el próximo 12 de agosto

Esther Durán
29/07/2026 13:39
Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid
Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid, con Bicho pasando el balón ante Kaká y Jorge Casado
Archivo DXT
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los socios del Real Madrid pueden solicitar hasta este viernes 31 de julio entradas para el Teresa Herrera que el equipo blanco disputará en Riazor ante el Deportivo el próximo miércoles 12 de agosto (21.00 horas). Así se lo comunicó a sus abonados el club vía mail, dándoles la opción de comprar una localidad a un precio de 30 euros.

Cada socio madridista podrá adquirir un máximo de un billete por carné y tiene todavía unos días para solicitarlo, mientras que en A Coruña se sigue esperando a que el Deportivo ponga a la venta las entradas para el público general. Los más de 26.000 abonados del club herculino que ya han formalizado su renovación tienen acceso libre al encuentro que servirá como cierre de preparación para Antonio Hidalgo y los suyos.

El Deportivo cierra el plazo de renovaciones con más de 26.000 abonados

Más información

Se espera gran ambiente para la cita, que coincidirá con el día del eclipse. El Dépor todavía tiene varios amistosos y una gira por Alemania e Italia antes de ese choque, mientras que el grupo dirigido por Mourinho está a la espera todavía de recibir a la mayoría de futbolistas que disputaron el Mundial y todavía disfrutan de sus vacaciones. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fernando Soriano, durante la presentación de Gijlsehart

El Deportivo inscribe a sus dos primeros fichajes en LaLiga para la 2026-27
Esther Durán
El ideal gallego

CD Lugo–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el tercer amistoso de pretemporada
Esther Durán
Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid

Los socios del Real Madrid ya pueden solicitar entradas para el Teresa Herrera
Esther Durán
Xoel López durante un concierto en A Coruña

Xoel desvelará este jueves las colaboraciones y el nombre del nuevo himno del Deportivo
Sergio Baltar