Los socios del Real Madrid ya pueden solicitar entradas para el Teresa Herrera

Una imagen del Teresa Herrera del 2013 entre el Deportivo y el Real Madrid, con Bicho pasando el balón ante Kaká y Jorge Casado Archivo DXT

Los socios del Real Madrid pueden solicitar hasta este viernes 31 de julio entradas para el Teresa Herrera que el equipo blanco disputará en Riazor ante el Deportivo el próximo miércoles 12 de agosto (21.00 horas). Así se lo comunicó a sus abonados el club vía mail, dándoles la opción de comprar una localidad a un precio de 30 euros.

Cada socio madridista podrá adquirir un máximo de un billete por carné y tiene todavía unos días para solicitarlo, mientras que en A Coruña se sigue esperando a que el Deportivo ponga a la venta las entradas para el público general. Los más de 26.000 abonados del club herculino que ya han formalizado su renovación tienen acceso libre al encuentro que servirá como cierre de preparación para Antonio Hidalgo y los suyos.

El Deportivo cierra el plazo de renovaciones con más de 26.000 abonados Más información

Se espera gran ambiente para la cita, que coincidirá con el día del eclipse. El Dépor todavía tiene varios amistosos y una gira por Alemania e Italia antes de ese choque, mientras que el grupo dirigido por Mourinho está a la espera todavía de recibir a la mayoría de futbolistas que disputaron el Mundial y todavía disfrutan de sus vacaciones.