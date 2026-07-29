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Dépor

La torre de Marathon ya se prepara para su segunda vida

El Deportivo inicia las obras de reforma del único elemento arquitectónico del estadio original de Riazor que sigue en pie

Lois Novo
Lois Novo
29/07/2026 11:54
Inicio de los trabajos de reforma de la torre de Maratón del estadio de Riazor
Inicio de los trabajos de reforma de la torre de Maratón del estadio de Riazor
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Las obras de reforma de la torre de Marathon han comenzado. En la mañana de este miércoles, trabajadores de la empresa Desarrolla han vallado del icónico obelisco del estadio de Riazor, para comenzar los trabajos que deben convertirlo en un elemento más de las visitas al recinto y al museo del Deportivo.

Hace apenas un par de semanas que el club blanquiazul recibió el permiso del Ayuntamiento para comenzar los trabajos. El presupuesto de la intervención asciende a 200.658,25 euros y el plazo de ejecución se extiende hasta un máximo de un año desde la notificación de dicha licencia, que se produjo el pasado día 17.

Inicio de las obras en la Torre de Marathón

El Deportivo recuperará el deteriorado edificio con el fin de unirlo al estadio mediante una pasarela e incluirlo dentro del tour del estadio, vinculado al museo del club, inaugurado el pasado mes de febrero. Además, en lo alto del obelisco se situará un mirador desde el que se podrá disfrutar de panorámicas nunca antes vistas.

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La torre de Marathon es el único elemento arquitectónico que sobrevive del estadio original de Riazor, inaugurado en 1944. Su uso inicialmente estaba pensado para seguir, como en otros muchos estadios a lo largo del mundo, las carreras atléticas que se disputan fuera del recinto, como las de marcha o la propia maratón, prueba de la que toma su nombre. Riazor fue concebido inicialmente como un recinto polideportivo y dispuso de pistas de atletismo hasta que el estadio se cerró por completo a mediados de los años 90 del siglo pasado.

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