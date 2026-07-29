Dépor
Galería | La afición blanquiazul en el Lugo-Deportivo de Vilalba
Cientos de seguidores estuvieron en A Magdalena para ver el tercer partido de pretemporada
1.
Vilalba recibió a lo grande al Dépor
Cientos de seguidores animaron al equipo blanquiazul en A Magdalena
JAVIER ALBORÉS
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