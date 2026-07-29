En directo | Sigue el streaming del CD Lugo-Deportivo, tercer amistoso de pretemporada

El Deportivo afronta esta tarde en Vilalba ante el CD Lugo (19.30 horas) su tercer compromiso de la pretemporada, un nuevo examen dentro de una preparación que está dejando buenas sensaciones y que sigue marcada por la búsqueda de automatismos antes del inicio de la competición oficial. Tras un contundente estreno ante el Compostela (0-4) y un exigente empate frente al Real Oviedo (0-0), el conjunto blanquiazul se mide ahora al cuadro lucense en un encuentro que permitirá seguir evaluando el crecimiento del equipo.

Antonio Hidalgo continúa aprovechando estos partidos para repartir minutos entre prácticamente toda la plantilla, probar distintas variantes tácticas y acelerar la integración de los nuevos fichajes. Más allá del resultado, el objetivo sigue siendo consolidar una idea de juego reconocible, aumentar la carga competitiva y seguir afinando el estado físico de un grupo que ha recibido hasta seis caras nuevas.

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El choque de esta tarde llega además en una semana especialmente importante para el Deportivo. Tras la visita a Vilalba, el equipo afrontará la siguiente fase de la preparación con una gira por Alemania e Italia que dejará tres nuevos amistosos. El encuentro frente al Lugo representa, por tanto, un paso intermedio dentro de una planificación diseñada para incrementar progresivamente la dificultad de los rivales y acercar al equipo al ritmo de competición.

El ambiente apunta a ser el de las grandes ocasiones. La expectación generada por la presencia del Deportivo ha propiciado un lleno en A Magdalena, un escenario habitual en las pretemporadas del conjunto coruñés y que volverá a reunir a dos equipos gallegos en un duelo con aroma clásico del verano futbolístico.