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Dépor

El Sassuolo utiliza a Mulattieri como moneda de cambio para hacerse con otro delantero

Bowie firma por el equipo neroverdi por 10,5 millones de euros y el ex del Dépor hará el camino inverso rumbo al Hellas Verona por 4,5 millones

Eder Pereira
Eder Pereira
29/07/2026 18:44
Mulattieri celebra su gol al Málaga
Mulattieri celebra su gol al Málaga
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Samuele Mulattieri tiene los días contados en el Sassuolo, equipo que cedió al delantero italiano al Deportivo durante la pasada campaña. El club neroverdi utilizará al ariete de La Spezia como moneda de cambio para incorporar al escocés Kiron Bowie procedente del Hellas Verona.

Por lo tanto, según una información adelantada por Gianluca di Marzio, el Sassuolo abonará 10,5 millones de euros por hacerse con los servicios de Bowie, mientras que Mulattieri tomará el camino inverso para unirse al Hellas Verona por 4,5 millones. El exblanquiazul competirá de nuevo en la Serie B (segunda división italiana), donde ya lo hizo con Frosinone, Crotone, Spezia y el propio Sassuolo.

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Mulattieri no consiguió el pasado curso hacerse con un puesto de titular indiscutible en el Deportivo. Sus primeros encuentros en el conjunto herculino fueron notables, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo al no poder convertir su buen juego en goles. No obstante, Mulattieri sumó cuatro tantos en 32 partidos con el Deportivo entre Liga y Copa del Rey y consiguió ser el protagonista de algunas fotos importantes en la temporada del ascenso blanquiazul a Primera División, como por ejemplo su gol de la victoria contra el Almería en tierras andaluzas (1-2).

Bowie, la otra cara de la moneda en el trueque Sassuolo-Hellas Verona, seguirá en la Serie A después de haber realizado una destacada mitad final de curso 2025-26. El delantero escocés cambió el Hibernian por seis millones de euros en el pasado enero para recalar en el Hellas Verona, donde marcó cuatro goles y dio una asistencia en 14 partidos.

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