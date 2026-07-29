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Dépor

El Deportivo inscribe a sus dos primeros fichajes en LaLiga para la 2026-27

Solo cuatro equipos han registrado caras nuevas de manera oficial

Esther Durán
29/07/2026 15:38
Fernando Soriano, durante la presentación de Gijlsehart
Fernando Soriano, durante la presentación de Gijlsehart
Javier Alborés
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"Nunca hablamos de cifras, pero puedo decir que todas las operaciones que hemos hecho están aprobadas". Así de claro se mostraba Fernando Soriano en su primera comparecencia del verano después de que el Deportivo arrancase con fuerza el mercado de fichajes pagando traspasos por todos sus refuerzos e incluso la cláusula de rescisión en el caso de Leo Román. Hoy, 29 de julio, el club coruñés ha inscrito ya a sus primeras caras nuevas de forma oficial en LaLiga.

Las estrecheces económicas que atraviesa el fútbol español han provocado que la salud financiera sea uno de los puntos de interés de los aficionados. Casi tanto como de los futbolistas nuevos que entran por la puerta. Por supuesto, la capacidad del Dépor para moverse en el mercado siendo un recién ascendido ha llamado la atención y son muchos los seguidores de otros equipos que siguen atentos cómo evoluciona el verano blanquiazul.

Fernando Soriano y Teun Gijserhard, durante la presentación del neerlandés como jugador del Deportivo

El Deportivo anima como nadie el mercado de fichajes de Primera División

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Y de momento, todo sigue su curso de forma normal. Hasta el momento, el club herculino ha cerrado seis refuerzos: Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen y Pierre-Emerick Aubameyang. Y dos de ellos, probablemente los más impactantes, ya figuran como inscritos en la página oficial de LaLiga. Leo Román y Auba han estrenado el registro blanquiazul a pocas horas de que se termine el mes de agosto. Se espera que en los próximos días vayan sumándose el resto en un contexto, como señaló Soriano, en el que el conjunto coruñés no tendrá ningún problema relacionado con el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD).

Pocos movimientos

No deja de ser reseñable esta buena situación del Dépor, especialmente si se compara con la de buena parte de su rivales. Todavía quedan dos semanas para que arranque la competición y muchos esperan hasta el último momento para inscribir y tener todos los movimientos antes de fijarlos en LaLiga. Pero la realidad es que a día de hoy apenas hay ocho movimientos que se hayan completado de forma definitiva.

Son cuatro los equipos que han sellado operaciones y las han registrado de forma oficial. El Real Madrid (con Dumfries, Cucurella y Konate), el Espanyol (con Quilindschy y Cala), los citados del Dépor y el Sevilla, que inscribió a Akor Adams para poder completar su venta al Venecia.

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