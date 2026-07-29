Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor registra su tercera mayor cifra de renovaciones desde su anterior ascenso a Primera

Solamente las campañas 2023-24 y 2024-25 superan los 26.412 abonados de este curso  

Yago Freire
29/07/2026 05:00
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo
Quintana / Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La afición responde un año más a su compromiso con el Deportivo. Con el ascenso a Primera División, a pesar de la crispación por las nuevas condiciones en Marathon Inferior y la alta subida de los precios, hasta 26.412 deportivistas han renovado su abono. Teniendo en cuenta solamente el número de renovaciones, se trata de la tercera cantidad más alta desde el anterior ascenso a la élite, en el año 2014, y desde entonces es la mayor cifra del club en la máxima división.

En 2014, el conjunto blanquiazul regresaba a Primera tras una única temporada en Segunda. Durante ese verano, 18.975 hinchas sacaron de nuevo su carnet, siendo la cantidad más baja de este período analizado, lo que demuestra que cada año la locura deportivista va a más.

El Deportivo cierra el plazo de renovaciones con más de 26.000 abonados

Más información

Tras la agónica permanencia en el Camp Nou, el Dépor consiguió mantenerse un año más en la categoría y comenzaba la campaña 2015-16. En esta ocasión, el número ascendió considerablemente con respecto el curso anterior y se superaron los 21.000 abonados, dos mil más de los que se habían registrado en 2014.

La fidelidad herculina no se diluyó y durante el plazo de renovaciones en verano de 2016 se sobrepasó la barrera de los 22.000. Un número que se mantuvo en 2017, en 2018 y en 2019 (en estos dos últimos años con el club en Segunda División).

Frenazo pandémico

Los aficionados no pudieron ver en Riazor el final de la temporada 2019-20 por la llegada del covid y el club decidió llevar a cabo medidas para compensar esa falta de asistencia a los encuentros como una devolución económica parcial del abono o, en caso de renunciar a ella, una toalla conmemorativa y un descuento para el carnet del año siguiente. 

Riki conduce el balón durante el último partido de Liga ante Las Palmas, el choque de mayor afluencia en Riazor en todo el curso

Las gradas ponen el récord del ascenso: 24.388 espectadores por partido

Más información

En 2020 la cifra de renovaciones cayó a las 21.034 y para el curso posterior, el 2021-22, el Deportivo decidió modificar su campaña de abonados y permitió que se formalizaran renovaciones en mitad de la temporada, hasta el mes de abril. De esta manera, antes de la primera jornada la cantidad no llegó a los 14.000, pero a la finalización del plazo ampliado sí que renovaron su abono más de 20.000 deportivistas.

Y a partir del 2022, el Deportivo recuperó e incluso aumentó sus cifras previas a la pandemia. Para la 2022-23, más de 23.500 personas reanudaron su carnet y en la 2023-24, el año que terminó con ascenso a Segunda División, la entidad registró el número más alto de estos últimos años (28.346).

Con las 26.412 renovaciones a las que llegó la afición herculina en esta campaña, el club mantiene los guarismos de sus dos años anteriores que también oscilaban alrededor de esa cantidad: 26.607 en la 2024-25 y 25.214 en la 2025-26.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Arnau Comas en el primer amistoso de la pretemporada, ante el Compostela

Cinco puntos a los que atender en Lugo antes de despegar
Dani Fernández
Luizao es perseguido por un jugador del Villalbés en el partido que el Deportivo ganó por 13-1 en 1997

Vilalba, el segundo hogar blanquiazul
Lois Novo
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo

El Dépor registra su tercera mayor cifra de renovaciones desde su anterior ascenso a Primera
Yago Freire
Xoel López

Xoel López grabará esta semana en el Orzán y A Marina el vídeo del nuevo himno blanquiazul
Sergio Baltar