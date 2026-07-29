El Dépor registra su tercera mayor cifra de renovaciones desde su anterior ascenso a Primera

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

La afición responde un año más a su compromiso con el Deportivo. Con el ascenso a Primera División, a pesar de la crispación por las nuevas condiciones en Marathon Inferior y la alta subida de los precios, hasta 26.412 deportivistas han renovado su abono. Teniendo en cuenta solamente el número de renovaciones, se trata de la tercera cantidad más alta desde el anterior ascenso a la élite, en el año 2014, y desde entonces es la mayor cifra del club en la máxima división.

En 2014, el conjunto blanquiazul regresaba a Primera tras una única temporada en Segunda. Durante ese verano, 18.975 hinchas sacaron de nuevo su carnet, siendo la cantidad más baja de este período analizado, lo que demuestra que cada año la locura deportivista va a más.

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Tras la agónica permanencia en el Camp Nou, el Dépor consiguió mantenerse un año más en la categoría y comenzaba la campaña 2015-16. En esta ocasión, el número ascendió considerablemente con respecto el curso anterior y se superaron los 21.000 abonados, dos mil más de los que se habían registrado en 2014.

La fidelidad herculina no se diluyó y durante el plazo de renovaciones en verano de 2016 se sobrepasó la barrera de los 22.000. Un número que se mantuvo en 2017, en 2018 y en 2019 (en estos dos últimos años con el club en Segunda División).

Frenazo pandémico

Los aficionados no pudieron ver en Riazor el final de la temporada 2019-20 por la llegada del covid y el club decidió llevar a cabo medidas para compensar esa falta de asistencia a los encuentros como una devolución económica parcial del abono o, en caso de renunciar a ella, una toalla conmemorativa y un descuento para el carnet del año siguiente.

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En 2020 la cifra de renovaciones cayó a las 21.034 y para el curso posterior, el 2021-22, el Deportivo decidió modificar su campaña de abonados y permitió que se formalizaran renovaciones en mitad de la temporada, hasta el mes de abril. De esta manera, antes de la primera jornada la cantidad no llegó a los 14.000, pero a la finalización del plazo ampliado sí que renovaron su abono más de 20.000 deportivistas.

Y a partir del 2022, el Deportivo recuperó e incluso aumentó sus cifras previas a la pandemia. Para la 2022-23, más de 23.500 personas reanudaron su carnet y en la 2023-24, el año que terminó con ascenso a Segunda División, la entidad registró el número más alto de estos últimos años (28.346).

Con las 26.412 renovaciones a las que llegó la afición herculina en esta campaña, el club mantiene los guarismos de sus dos años anteriores que también oscilaban alrededor de esa cantidad: 26.607 en la 2024-25 y 25.214 en la 2025-26.