Crónica | Aubameyang paga cualquier amistoso de verano (1-0)

Aubameyang supera al portero del Lugo para marcar en Vilalba JAVIER ALBORÉS

Los veranos nunca son lineales. Diferentes campos, diferentes rivales, carga de entrenamientos... el Deportivo se encontró con uno de esos días perezosos en A Magdalena y solventó con lo justo el tercer test estival gracias a la clase de Aubameyang, suficiente para derrotar al Lugo (0-1).

Antonio Hidalgo quiso poner fin a la primera fase de la pretemporada equilibrando los minutos para la que con el avance del verano está asumiendo la etiqueta de unidad B. Aunque con un condicionante. Uno grande. La presencia de Aubameyang. El técnico quiere que el gabonés se sienta líder desde el primer momento y no quiere perder tiempo a la hora de encontrarle el mejor sitio posible en el equipo. De momento, el plan parece ser que Auba no sea el punta, sino que sea el que acompañe al jugador más adelantado. “Bil es un chico muy fuerte y me puede ayudar haciendo cosas que yo ya no puedo”, apuntó en su presentación. En Vilalba no fue el camerunés la pareja de baile, sino Eddahchouri, con el que también se entendió al segundo de pisar el césped.

Es lo que tienen los jugadores de primerísima élite. Que no solo son buenos en términos absolutos. Lo siguen siendo en diferentes contextos porque se adaptan a lo que les pidan. Ver flotar al nuevo ‘7’ deportivista fue lo mejor de un primer tiempo en el que el Dépor sufrió ante un aseado Lugo dirigido por el exdeportivista Borja Fernández. La estructura del equipo coruñés fue la misma, tampoco se mueve de ahí Hidalgo. Aunque el cambio de mimbres sí hace que la imagen se resienta. Samu y el recuperado para la causa Guerrero fueron los encargados de replicar el Ximo-Altimira que ha sido básico en la época reciente. En el centro de la zaga se produjo uno de los exámenes que dejará este verano la línea de retaguardia entre Comas y Barcia, donde el canterano sigue saliendo victorioso.

Le costó lo suyo al conjunto herculino tener la pelota, pero a cambio mostró una faceta que no había enseñado demasiado en sus dos primeros encuentros: el contragolpe. Zaka fue el que tuvo las mejores oportunidades, siempre con la colaboración de Aubameyang. El delantero neerlandés, que lleva sobre la espalda el gran foco de la incertidumbre este verano por más que Fernando Soriano da por cerrada la punta del ataque, falló varias ocasiones que le habrían permitido seguir inclinando la balanza a su favor. No lo hizo y tuvo que ser su compañero el que le enseñara cómo hacerlo. Rozando ya el descanso, después de que Barcia bloquease en el área pequeña lo que estaba a punto de ser el primer tanto del Lugo, un balón largo de Samu lo prolongó lo justo Eddahchouri para que Aubameyang tuviera medio metro de ventaja sobre dos defensores. Su velocidad hizo el resto. El gabonés se presentó en el área después de dos toques gracias a su impresionante zancada y atrajo lo suficiente al meta rival para tenderle la trampa. En el último momento frenó y convirtió toda su potencia en finura para elevar la redonda con una sutil vaselina. Así firmó su estreno goleador con el Deportivo.

Levantando la mano

El calor de Vilalba y la cercanía de la gira provocaron que Hidalgo tratara el encuentro con cierta cautela. Más allá de las tan de moda pausas de hidratación, el técnico no quiso estirar los minutos de todos los titulares hasta la hora, como había hecho en el Tartiere. Momento indicado para que todos aquellos que quisieran reivindicarse dieran un paso adelante.

Pudo haberlo hecho Patiño, que tuvo su primera aparición. Primera y discreta. Lo hizo mejor Kevin Sánchez. El canterano continúa a lo suyo. Sabiendo que tendrá muy complicado tener minutos e incluso hacerse un hueco en el primer equipo, pero cumpliendo donde y cuando el técnico quiera. Ante el Lugo fue pegado a la banda derecha, prácticamente como carrilero. Y el riojano fue de lo más destacado de una recta final de partido que solo sirvió para seguir sumando kilómetros en las piernas este verano. De sus botas salió la ocasión más destacada de un tramo final que el Dépor completó con hasta cuatro centrocampistas sobre el césped. Amatucci, Mario Soriano, Riki y Patiño cerraron un encuentro que, si no dejó más goles fue por la falta de acierto de todos los delanteros deportivistas no llamados Pierre-Emerick. La pareja formada por el italiano y el Joker apunta a consolidarse más pronto que tarde y el equipo nota mucho la presencia de ambos. El único lunar fue que Bil Nsongo continúa sin ver puerta a pesar de que tuvo un cabezazo con todo a favor que picó en exceso.

Deportivo 1 - 0 Lugo

Deportivo: Álvaro Ferllo; Samu Fernández, Comas, Barcia; Guerrero, Villares, Gijselhart, Xabi Campos; Luismi, Aubameyang, Eddahchouri. También jugaron: Leo Román, Ximo Navarro, Charlie Patiño, Bil Nsongo, Noubi, Quagliata, Amatucci, Mario Soriano, Riki, Kevin Sánchez y Quique Teijo.

Lugo: Embadje; Yago Rodríguez, Garriz, Pascual, Pere Haro; Parrilla, Ulloa; Rufo, Álex Gallar, Chiqui; Reniero. También jugaron: Arturo Palmas, Gabri Santos, Teofilovic, Mateo Muñoz, Luca y Buide.

Goles: 1-0, m.45+1: Aubameyang.

Árbitro: Mª Eugenia Gil (C. gallego). Amonestó a Aubameyang (m.37), Samu (m.55).

Incidencias: A Magdalena (Vilalba). Tercer partido de pretemporada del Deportivo.