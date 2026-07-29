Cinco puntos a los que atender en Lugo antes de despegar

Arnau Comas en el primer amistoso de la pretemporada, ante el Compostela Patricia G. Fraga

Cada amistoso va dejando menos espacio para las pruebas y más para las conclusiones. El Deportivo afronta hoy a las 19.30 horas en A Magdalena su tercer compromiso de la pretemporada después de imponerse al Compostela (0-4) y firmar tablas en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (0-0), equipo con el que se cruzó este verano en el ascensor y que sirvió para hacerse una idea de por dónde van los tiros del Dépor 2026-27. Enfrente estará un Lugo de Primera Federación, un rival de menor exigencia que el cuadro asturiano, pero que llega en un momento idóneo para abrir boca antes de una semana de doble partido, con un choque el sábado ante el St. Pauli en Alemania y de una gira por Italia que se presenta como la prueba definitiva antes del comienzo de la competición oficial.

Antonio Hidalgo volverá a repartir minutos, aunque cada decisión empieza a enviar mensajes sobre quién gana peso en su proyecto y, por el contrario, quién se aleja de él.

Pistas sobre las salidas.

A un mes para el cierre del mercado, el Deportivo encara una fase decisiva de la pretemporada. Con seis incorporaciones ya cerradas y varios frentes todavía abiertos, la entidad necesita acelerar la operación salida para empezar a trabajar con un grupo cada vez más parecido al que debutará en Primera División ante el Elche. El reparto de minutos frente al Lugo puede volver a ofrecer pistas sobre los futbolistas que están más cerca de decir adiós.

Los casos más evidentes son los de José Ángel Jurado y Charlie Patiño. El centrocampista andaluz no viajó a Oviedo y solo ha disputado 16 minutos en los dos primeros amistosos. Una nueva ausencia en la convocatoria reforzaría la sensación de que su desvinculación está próxima. Cádiz y Ceuta siguen atentos a su situación y esperan a que llegue un acuerdo para la rescisión de su contrato, que podría cerrarse antes de poner rumbo al extranjero.

Todavía más significativo es el caso de Charlie Patiño. El inglés aún no se ha vestido de corto este verano y el Deportivo busca una cesión que le permita recuperar protagonismo. Si vuelve a quedarse fuera de la lista por tercer partido consecutivo, el mensaje será difícilmente más claro.

Barcia y Comas, ¿quién da un paso al frente?

Si para algo está la pretemporada es para convencer al entrenador. Y pocos futbolistas afrontan un examen tan importante como Arnau Comas y Dani Barcia. Con Bright Ede todavía recuperándose de unas molestias en el aductor y Miguel Loureiro apurando la recta final de su puesta a punto, ambos volverán a tener protagonismo hoy.

El amistoso de A Magdalena supondrá una nueva oportunidad para convencer a Antonio Hidalgo en una demarcación en la que el Deportivo dará salida a uno, o a los dos. Ante el Oviedo, Barcia dejó mejores sensaciones. El central coruñés aportó seguridad en la salida de balón y disputó 76 minutos, siendo, junto a Quagliata, el jugador de campo con mayor participación. Comas, por su parte, apenas superó la media hora y tuvo que actuar en el perfil izquierdo, una posición menos habitual para él, en la que sufrió con pelota.

¿Qué quiere Hidalgo de Aubameyang?.

El debut de Pierre-Emerick Aubameyang fue una de las grandes noticias del empate frente al Real Oviedo. El gabonés, que apenas llevaba una semana trabajando con el grupo, partió como titular y dejó las primeras pistas sobre el papel que podría desempeñar en el nuevo Deportivo. Lejos de actuar como referencia ofensiva, Hidalgo lo ubicó como uno de los dos mediapuntas interiores de su dibujo. Durante la hora que permaneció sobre el césped, el africano bajó a recibir, descargó de primeras para dar continuidad a las jugadas y atacó el espacio tras soltar el balón, dejando destellos de una movilidad que puede enriquecer el ataque blanquiazul. Ahora falta comprobar si esa ubicación responde a una idea consolidada o a una mera prueba.

El encuentro ante el Lugo permitirá resolver si Hidalgo apostará por Aubameyang como un futbolista más alejado del área o si, por el contrario, le concede los galones de delantero centro en detrimento de Bil Nsongo, que hasta ahora ha sido el ariete elegido en los dos primeros amistosos.

Aubameyang asume el reto del Deportivo: "Podemos hacer cosas buenas este año" Más información

La oportunidad que abre Altimira

La lesión de Altimira también centrará parte de la atención en A Magdalena. El carrilero tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 27 del amistoso el pasado sábado y su ausencia abre una vacante en el costado derecho del ataque.

Con el catalán fuera de combate, Luismi Cruz apunta a volver a tener protagonismo, aunque no será el único. Asp Jensen, que dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul, también oposita a ese puesto, mientras que Adrián Guerrero aspira a regresar a la convocatoria tras quedarse fuera del duelo del Carlos Tartiere pese a haber participado en el estreno frente al Compostela.

Será una oportunidad para que los tres sigan sumando argumentos en una demarcación que continúa bajo la lupa de la dirección deportiva. El Deportivo mantiene abierto el mercado en busca de un futbolista que pueda reforzar el extremo derecho.

Nuevo turno en la portería

La gestión de la portería volverá a será otro de los interrogantes en A Magdalena. Después de que Leo Román fuese el elegido para arrancar la pretemporada ante el Compostela, Antonio Hidalgo dio los 90 minutos a Germán Parreño frente al Real Oviedo. El alicantino es ahora el guardameta con más tiempo sobre el césped este verano, con 90 minutos, por delante de los 45 que acumulan tanto el ibicenco como el riojano. Eric Puerto, en cambio, es el único que no se ha situado entre los palos y su salida en forma de cesión coge cada día más fuerza.

Antonio Hidalgo ha apostado por repartir el protagonismo entre sus tres porteros en este arranque de la pretemporada y el duelo ante el Lugo podría suponer el turno de Álvaro Ferllo y Leo Román para seguir equilibrando el reparto de minutos antes del inicio liguero