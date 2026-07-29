CD Lugo–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el tercer amistoso de pretemporada

Imagen del Dépor-Lugo de la temporada 2019-20

El Deportivo continúa sumando minutos de pretemporada y este miércoles se enfrenta al CD Lugo para poner fin a la primera fase de la preparación antes de la gira por Alemania e Italia. Antonio Hidalgo seguirá haciendo pruebas y rodando a un grupo al que han llegado seis refuerzos, pero en el que todavía quedan por debutar algunos futbolistas que han arrastrado problemas físicos desde el inicio del verano. Después de la victoria ante el Compos (0-4) y el empate del pasado sábado ante un rival de Segunda División como el Oviedo (0-0), el conjunto blanquiazul se mide ahora a un rival de Primera RFEF dirigido por un viejo conocido de la parroquia deportivista como Borja Fernández.

📅 Horario del CD Lugo-Deportivo

El encuentro entre el CD Lugo y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

Día : miércoles, 29 de julio

: miércoles, 29 de julio Hora : 19.30 horas

: 19.30 horas Estadio : Estadio de A Magdalena (Vilalba)

: Estadio de A Magdalena (Vilalba) Competición: amistoso

📺 Dónde ver el CD Lugo–Deportivo en TV

TVG : El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.

: El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto. YouTube: A través del canal de Youtube del RC Deportivo.