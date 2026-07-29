Charlie Patiño, durante un entrenamiento Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo 'recluta' a Charlie Patiño por primera vez este verano. Después de que el mediocentro inglés no entrase en la convocatoria de los dos primeros amistosos de pretemporada, el técnico deportivista ha echado mano del centrocampista para el encuentro contra el Lugo que el Deportivo disputa esta tarde en Vilalba.

El canterano del Arsenal no está en un once inicial del que sí forman parte Adrián Guerrero, Samu Fernández, Arnau Comas, Dani Barcia o Xabi Campos y arrancará el partido desde el banquillo.

Al margen de Mella, Loureiro y Yeremay, bajas ya conocidas, Bright Ede, Adrià Altimira y Jonathan Asp Jensen, con problemas físicos, no están convocados, como tampoco lo está José Ángel Jurado, que ultima su marcha. También está en la rampa de salida Patiño, pero el centrocampista tiene opciones de sumar minutos este miércoles.