Angeliño, más cerca del Deportivo

Angeliño, con la RomaAngeliño durante un partido con la Roma ASR

Angeliño Tasende y el Deportivo continúan dando pasos hacia su reencuentro. El club herculino ha intensificado las negociaciones con la Roma para incorporar al lateral de Coristanco, tal y como apuntan tanto Fabrizio Romano como Matteo Moretto.

Los dos periodistas especializados en el mercado apuntan que el acuerdo con el jugador ya existe y tan solo faltan pequeños flecos entre ambos clubes. La operación apunta a cerrarse en forma de una cesión con opción de compra.

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De esta manera, el Dépor cerraría una de sus últimas carpetas en cuanto a necesidades de mercado. Además, obtendría a un futbolista no solo con experiencia probada en la élite, sino con pasado en la cantera blanquiazul.

A sus 29 años, la única duda que ofrece el de Coristanco es su estado físico, pues se perdió prácticamente todo el último curso por una bronquitis que se complicó. Esta pretemporada no ha convencido a Gasperini, por lo que la Roma le busca salida y tanto el club italiano como el jugador han encontrado en el Deportivo el lugar ideal para certificar esa separación y que el futbolista pueda volver a reencontrarse consigo mismo.