Xoel López grabará esta semana en el Orzán y A Marina el vídeo del nuevo himno blanquiazul

Xoel López Quintana

Algunos clubes y entidades cercanos al Deportivo han difundido un formulario para que quien lo desee pueda apuntarse para participar como figurante en el vídeo del nuevo himno del Deportivo, obra del polifacético artista coruñés Xoel López.

El Deportivo anunció el pasado 11 de junio que Xoel López sería el encargado de componer su nuevo himno. El músico coruñés ya ha dado forma a una obra concebida para representar la identidad del club, pero también de su gente. Creado en el marco de la conmemoración del 120 aniversario de la entidad, el nuevo himno aspira a convertirse en una expresión contemporánea de la identidad blanquiazul y en un legado emocional para las futuras generaciones de deportivistas.

Xoel López y los versos ya escritos del himno del Deportivo Más información

Fundación RC Deportivo, Hogar de Santa Margarita, Orzán SD, San Tirso SD, Asociación del Fútbol Aficionado de Coruña (AFAC) o Asociación del Fútbol Coruñés (Futcor) han hecho llegar a sus asociados un formulario de inscripción en el que se comunica que el rodaje del videoclip tendrá lugar entre este jueves, 30 de julio, y el domingo, día de 2 agosto, en los alrededores de la coraza del Orzán y la avenida de A Marina.

Los horarios de las grabaciones serán entre 17.00 y 21.00 horas (jueves), mientras que el fin de semana el rodaje tendrá lugar de 7.00 a 13.00 horas.

El club impone como principal requisito que las personas interesadas puedan permanecer durante el turno completo de las jornadas seleccionadas en la grabación. Cada persona seleccionada deberá firmar una autorización de derechos de imagen, algo obligatorio independientemente de la edad. Como recomendación, el Deportivo insta a asistir a las filmaciones con bufandas, camisetas y banderas deportivistas.

"Facer o himno do Dépor é probablemente unha das ilusións máis grandes que tiña aí gardada. E agora que é unha realidade, pois realmente é un soño cumplido", confesó Xoel hace algo menos de dos meses. El propio compositor ya dio alguna pista sobre la pieza musical al reconocer que “ten que ter de todo. Forza, poesía, sutileza… Unha mestura de moitas cousas, todas igual de importantes”. Ahora, además de letra, pronto también tendrá su particular videoclip.