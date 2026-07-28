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Dépor

Tres viejos conocidos del Deportivo esperan en el Lugo

Borja Fernández, Diego Seoane y Marc Martínez forman parte del proyecto albivermello de esta temporada

Dani Fernández
Dani Fernández
28/07/2026 21:37
Borja Fernández celebra su tanto anotado en Balaídos como jugador del DeportivoCelta de Vigo-Deportivo: 2-3
Borja Fernández celebra su tanto anotado en Balaídos como jugador del Deportivo
Archivo DXT CAMPEÓN
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El verano siempre deja espacio para que se produzcan reencuentros con antiguos amigos. Y en A Magdalena, el deportivismo volverá a verle las caras a tres hombres que en el pasado formaron parte de su vida diaria. El amistoso que Deportivo y Lugo disputarán este miércoles a las 19.30 horas permitirá a Antonio Hidalgo seguir repartiendo minutos, pero también servirá para cruzarse en el camino con tres exjugadores del conjunto herculino. Borja Fernández, Diego Seoane y Marc Martínez forman parte del proyecto lucense y se medirán a un club que marcó diferentes etapas de sus carreras, pero con el que los tres consiguieron ascender a Primera División.

El caso más llamativo es el de Borja Fernández. El ourensano defendió la camiseta del Deportivo en la temporada 2011-12, disputando 30 partidos oficiales y anotando dos goles, uno especialmente recordado. Un testarazo sobre el tiempo de prolongación en Balaídos que dio la victoria en el derbi frente al Celta (2-3). Aquella campaña terminó con el ascenso a Primera División como campeón de Segunda. Tras una dilatada carrera como futbolista, en la que también pasó por Real Madrid Castilla, Mallorca, Valladolid, Getafe, Huelva, Eibar o Real Unión, dio el salto a los banquillos.

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Su crecimiento como entrenador ha sido meteórico. En la UD Ourense enlazó dos ascensos consecutivos, desde Tercera Federación hasta Primera Federación, donde el destino quiso devolverle a Riazor en un día histórico para la entidad herculina. El Fabril certificó matemáticamente su ascenso tras imponerse al conjunto ourensano dirigido por Borja. Pese a la derrota, el técnico tuvo palabras de reconocimiento hacia el filial deportivista y destacó el trabajo que se estaba realizando en Abegondo. Semanas después, también él celebraría el ascenso de su equipo, un éxito le abrió las puertas de un reto de mayor exigencia. Este verano aceptó la propuesta del Lugo para dirigir un proyecto construido con la intención de pelear por cotas más altas, dejando atrás una etapa muy exitosa en O Couto.

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Junto a él estará Diego Seoane, técnico asistente del Lugo. El nacido en Ourense también formó parte de aquel Deportivo que logró el ascenso en 2012, aunque fue una temporada en la que él solo daba sus primeros pasos en el primer equipo. Disputó solo seis partidos aquel año, 18 menos que en la 2013-14, cuando volvió a conseguir la promoción a la máxima categoría, esa vez siendo titular indiscutible para Fernando Vázquez. Ahora vuelve a compartir vestuario con Borja, aunque desde el área técnica.

El tercer nombre propio es Marc Martínez. El guardameta defendió la portería del Fabril en la 2012-13, en un curso en el que se le escapó el ascenso a Segunda B en la visita al barrio malagueño de El Palo. Tras abandonar A Coruña pasó por el Elche, Logroñés, Somozas, Alcoyano, Recreativo de Huelva, Cartagena y Granada. En el Anxo Carro aterrizó hace un año y fue el portero titular de los albivermellos.

Tres trayectorias distintas, un mismo pasado en Riazor. El reencuentro que añadirá un componente sentimental a un amistoso que también servirá para volver a cruzar caminos con tres hombres que forman parte de la historia reciente del Deportivo.

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