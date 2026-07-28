La gira acerca la salida de José Ángel

José Ángel durante el amistoso ante el Compostela disputado en San Lázaro Patricia G. Fraga

La pretemporada del Deportivo no deja indiferente a nadie. Antonio Hidalgo volvió a demostrar en el amistoso ante el Real Oviedo, disputado en el Carlos Tartiere, cuál es la idea de juego que pretende implantar esta temporada y, sobre todo, con qué jugadores cuenta para llevarla a cabo. Las decisiones del técnico de Granollers empieza a dibujar jerarquías dentro de la plantilla y también a señalar situaciones más incómodas, como las de aquellos que podrían abandonar la disciplina del club en los próximos días.

Resultaba evidente que el ascenso a Primera División provocaría una revolución dentro del vestuario, dada también por la ambición del proyecto herculino y, por supuesto, por la alta exigencia que supone estar en la máxima categoría. En esa línea, la llegada de los nuevos fichajes han cambiado el escenario para varios integrantes de la vieja guardia, esa que jugó un papel importante desde el ascenso de Primera Federación a Segunda División, pero cuyo nivel apunta a quedarse corto para el regreso a la élite.

Ese el caso de José Ángel. A sus 34 años, el centrocampista sevillano ha visto cómo la competencia por un puesto en la medular se ha disparado tras las incorporaciones de Teun Gijselhart y un Lorenzo Amatucci que ha caído de pie. Dos fichajes que se unen a un listado en el que ya figuraban nombres como el de Mario Soriano, Diego Villares, Riki, Charlie Patiño o el canterano Noé Carrillo. Ocho hombres para una medular que estará compuesta como máximo por tres posiciones. El overbooking ya ha obligado a Antonio Hidalgo a tomar cartas en el asunto y a hablar claro.

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El reparto de minutos en los dos partidos de preparación que ha disputado el Deportivo hasta la fecha es una declaración de intenciones. José Ángel solamente disputó un cuarto de hora en el estreno en San Lázaro ante el Compostela, que sirvió para dar el primer paso del camino. Ante el Real Oviedo, el pasado sábado, el mensaje fue todavía más contundente. Se quedó fuera de la lista de convocados y se quedó en A Coruña, una señal más de que el pivote zurdo no está dentro del grupo con el que el preparador quiere trabajar este año.

En ese sentido, el club entra en una semana que puede acelerar lo respectivo a la operación salida. Tras concretarse la marcha de Diego Gómez, la dirección deportiva trabaja para seguir aligerando una plantilla de la que todavía forman parte un pequeño grupo de jugadores que no entran en los planes para la temporada 2026-27. No existe una fecha límite marcada en rojo, pero la proximidad de la gira europea por Alemania e Italia hacen que estos días tengan una mayor relevancia para intentar resolver diferentes situaciones. Ese viaje, que la expedición deportivista emprenderá el viernes, supondrá el primer gran examen de la pretemporada. El amistoso de este sábado (a las 18.30 horas) frente al St. Pauli, y los siguientes ante la Fiorentina y el Genoa permitirán al cuerpo técnico medir el verdadero nivel del equipo antes de entrar en la última semana previa al inicio de la competición oficial. Por ello, tanto club como jugador son conscientes de que lo ideal sería llegar a esa gira habiendo alcanzado ya un acuerdo.

El Cádiz es, a día de hoy, el equipo que más interés ha mostrado por José Ángel. Los de la Tacita de Plata, en especial Imanol Idiakez, mantienen al sevillano entre las opciones prioritarias para reforzar su centro del campo y se encuentran a la espera de que el futbolista pacte con el Dépor la rescisión de un contrato al que le faltan dos años para su conclusión. El Ceuta también permanece atento a su situación, aunque el Cádiz es el destino que mas agrada al andaluz.