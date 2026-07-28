Javier Tebas recibe al Deportivo en el acto institucional de LaLiga y le pide "responsabilidad"

Javier Tebas junto a los representantes de los tres clubes ascendidos a Primera Chema Moya

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dio la bienvenida este martes a los clubes ascendidos a Primera y Segunda División, entre los que se encuentra el Dépor, representado por el consejero delegado Massimo Benassi. A estos clubes, los felicitó por haber ganado su plaza en el fútbol profesional e invitó a crecer con responsabilidad y a pensar en el interés colectivo.

"Nadie os ha regalado nada. Es un día para disfrutar, pero de hablar de responsabilidad. Ascender eleva la exigencia. No confundáis ambición con imprudencia. La primera se construye, la segunda deja facturas que suelen pagar otros", dijo Tebas, en presencia de los responsables del Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña y el Málaga, nuevos clubes de LaLiga EA Sports, junto a los de Tenerife, Eldense, Celta Fortuna y Sabadell.

En su mensaje, Tebas habló de las responsabilidades que deben asumir los clubes en materias como la económica, porque "el control económico no está para fastidiar a los clubes", sino que "está para evitar que ese sueño que habéis conseguido se convierta en pesadilla".

"No podemos tolerar el racismo, la violencia y la intolerancia. El club debe saber cuál es la línea roja que no debe pasarse. Y otra responsabilidad proteger nuestro producto audiovisual, la piratería es una lucha a favor de la sostenibilidad de los clubes y de la igualdad competitiva", añadió.

Tebas destacó también la importancia de los ascensos y los descensos, frente a un modelo de fútbol cerrado, y el papel determinante de la meritocracia deportiva para la supervivencia del deporte.

"Aquí no hay plazas reservadas, nadie juega por invitación o por el número de copas. Se asciende y se desciende. Aquí uno puede caer y puede volver como estamos comprobando. Eso mantiene vivo al fútbol. Los aficionados se enamoran de este deporte porque existe la posibilidad de ganar y perder. Cuando la meritocracia deportiva deje de importar dejará de ser una competición de verdad, habrá perdido su alma por eso vuestro ascenso tiene valor para nuestra Liga", añadió.

Javier Tebas aseguró por último que LaLiga "no es una institución externa a los clubes". "Sois vosotros, tenéis derechos, recursos pero también la obligación de participar, tomar decisiones y pensar en el interés colectivo, que una competición fuerte protege mejor a cada uno de sus clubes", concluyó.

Declaraciones de Benassi

El italiano Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo de La Coruña, aseguró que "el mercado hay que saber llevarlo" y que el club se centra "en lo que puede controlar y mejorar" mientras prepara su regreso a la máxima categoría después de ocho años.

"Para nosotros los canteranos son algo muy importante, pero el mercado hay que saberlo llevar y lo venimos haciendo desde primera RFEF. Nuestro caso es centrarnos en mejorar los procesos, en este caso el 'scouting'. Estamos en condiciones de competir todos los clubes que estamos en Primera y Segunda. Al final el mercado es lo que luego va a llevarte a un sitio o a otro, por eso nos centramos en lo que podemos controlar y mejorar" afirmó.

"Desde verano de 2023 trabajamos en varios proyectos, el ascenso ayuda, pero la hoja de ruta la tenemos clara. Durante la última temporada hemos desarrollado muchísimas cosas sobre todo en el estadio, el museo, nuevas zonas de 'hospitality' y la idea es seguir ese camino. El ascenso va a ayudar pero lo hubiéramos hecho de cualquier manera", dijo al ser preguntado por la idea de un nuevo estadio.