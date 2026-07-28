En directo | Presentación de Aubameyang con el Deportivo

El Deportivo presenta este martes (13.00 horas) a Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los fichajes más mediáticos de su historia reciente y un futbolista llamado a liderar el nuevo proyecto blanquiazul en el regreso a Primera División. El delantero gabonés comparece por primera vez ante los medios en un acto que podrá seguirse en directo.

Tras una trayectoria de primer nivel en el fútbol europeo, con etapas en clubes como el Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Olympique de Marsella, además de su reciente experiencia en Arabia Saudí, Aubameyang aterriza en A Coruña con el objetivo de aportar goles, experiencia y liderazgo a un Deportivo que quiere consolidarse en su nueva etapa y mirar con ambición al futuro.

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La presentación servirá para conocer las primeras sensaciones del atacante como nuevo jugador blanquiazul ya después de su debut ante el Oviedo. Aubameyang explicará los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del Dépor, sus expectativas para la temporada y cómo afronta este nuevo desafío en una competición en la que buscará volver a demostrar el nivel que le convirtió durante años en uno de los delanteros más determinantes del panorama internacional.