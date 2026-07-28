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Dépor

El Penafiel calca al Deportivo y también cambia su identidad visual

La nueva imagen institucional del club rubro-negro sigue el mismo diseño que el adoptado por el conjunto herculino 

Dani Fernández
Dani Fernández
28/07/2026 16:31
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A la izquierda, la nueva marca institucional del Penafiel; a la derecha, la del Deportivo
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Después de que el Deportivo readaptase su escudo, ahora le ha llegado el turno al Penafiel. El conjunto rubro-negro presentó este martes su nueva identidad visual para la temporada 2026-27, una actualización que comparte la misma filosofía que la emprendida en la madrugada de San Juan por el club coruñés.  

El proyecto toma como punto de partida dos elementos que forman parte de la identidad del club, realizando una cuidadosa evolución de los símbolos más característicos pero sin renunciar a su esencia. El primero es el propio escudo del Penafiel, del que se extraen elementos gráficos presentes en la corona y las espadas. El segundo tiene que ver con el Santuario de Nossa Senhora do Sameiro, cuya estructura circular inspira uno de los patrones que acompañará la comunicación visual de la entidad a partir de ahora.

Ese patrón geométrico, basado en la arquitectura del santuario, se convertirá en uno de los elementos más reconocibles del nuevo lenguaje gráfico. Del mismo modo, las formas presentes en el escudo han sido reinterpretadas para dar lugar a diferentes recursos aplicables a soportes digitales e impresos.

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El planteamiento es casi idéntico al seguido por el Deportivo en la renovación de su imagen. El ejemplo más claro se identifica en la nueva marca. Al igual que hizo el combinado blanquiazul con el monograma formado por las letras "RCD", el Penafiel ha desarrollado uno propio a partir de las siglas "FCP".

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