El Deportivo del doble pivote que ama la pelota

Mario Soriano busca asociarse con Amatucci en el Oviedo-Deportivo del pasado fin de semana Fernando Fernández

Puede resultar romántico pensar que apostar en el centro del campo por dos futbolistas con mucho dominio de balón y con una altura media de 1,68 metros es sostenible a nivel colectivo. Pero quizá el Deportivo y Antonio Hidalgo estén recorriendo el camino correcto. Porque el fútbol está enseñando que la rigidez posicional no es tendencia. Y que si uno quiere ser un equipo propositivo a través del juego asociativo, necesita a centrocampistas que entiendan el espacio, dominen el tiempo y dispongan de los suficientes recursos técnicos como para ejecutar todo lo que pasa por su cabeza.

El mismo verano que España dominó la copa del mundo a través del control de sus centrocampistas —tras dejar atrás por necesidad el vértigo de sus extremos—, el Dépor parece haber abrazado la posesión como medio de transporte para surcar el océano en su regreso a las bravas aguas de Primera División. Solo así se entiende el tipo de incorporaciones del club en un mercado de verano en el que ha tendido a captar talento joven, pero que sobre todo ha permitido llenar la actual plantilla blanquiazul de futbolistas con querencia por el esférico. Que ofrecen su mejor versión cuando se trata de asociarse —a poder ser en corto— más que de correr detrás de la pelota.

El Deportivo apunta a esa línea y Antonio Hidalgo, al que el pasado curso en Segunda División le costó dar rienda suelta al talento, parece estar en consonancia con esa nueva tendencia hacia la que parece virar la escuadra blanquiazul.

Probablemente, tanto en la esfera de la intimidad del club como cuando se estrene en conferencia pública el preparador catalán seguirá incidiendo en el “equilibrio” como forma de “sostener” todo el talento ofensivo que puede juntar en el once. Pero lo cierto es que en su segundo test de pretemporada y ante un rival que no está muy lejos de ser un ‘igual’ —Dépor y Oviedo se cruzaron en el ascensor el pasado mes de mayo—, Hidalgo y sus staff entregaron la alineación inicial a un conglomerado de futbolistas que, juntos, solo podían jugar a una cosa: a tratar de atacar más tiempo que el contrario a través de juntarse con el balón.

Noubi y Barcia como centrales con capacidad para defender lejos del área, pero también para superar líneas con balón. Asp Jensen enganchando con libertad con un Aubameyang que es un ariete a pesar de que ejerció, prácticamente, como atacante de segunda línea. Y Bil Nsongo arriba. Todos flanqueados en los carriles exteriores por un lateral ofensivo como Quagliata y una doble pareja en la derecha compuesta por Ximo-Altimira que tiene capacidad para ir hacia arriba y que pronto dio paso por obligación a Navarro custodiando a un mediapunta caído a la derecha como es Luismi Cruz. La composición ya habla a las claras del carácter ofensivo del equipo. Pero si el doble pivote que comanda todas las operaciones está conformado por Lorenzo Amatucci y Mario Soriano, la evidencia no puede ser mayor.

Los reyes del pase

Si dentro de un éxito colectivo hay que destacar a un protagonista individual, pocos argumentos existirán en contra de afirmar a Mario Soriano como el principal líder del ascenso del Deportivo el pasado curso. El madrileño, mediapunta de formación, acabó encontrando el nivel más potente de su carrera dando un paso atrás para llevar las riendas del juego ofensivo de su equipo en todas las alturas del campo. Soriano pasó de ser un menudo enganche que se movía en tres cuartos para encontrar espacios, girar y acelerar la jugada en campo contrario a un organizador capaz de dirigir el flujo ofensivo de su equipo en todas las latitudes del verde.

De este modo, en un escenario tan exigente como la Segunda División, Mario se sobrepuso al evidente déficit que marcan sus 163 centímetros de altura y logró que su juego compensase ese físico. Una historia que quizá le es similar a Lorenzo Amatucci. El italiano compartió contexto con el Joker, aunque en su caso como pivote más retrasado de una Unión Deportiva Las Palmas que tenía en el juego de repetir pases una parte innegociable de su genoma.

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Cada uno en su particular contexto, Amatucci y Soriano acabaron siendo dos de los centrocampistas de la Liga Hypermotion que más pases recibidos promediaron por cada 90 minutos de juego. En una estadística que lideraron en cuanto a medias Kirian Rodríguez y José Ángel Jurado, el italiano y el madrileño se colaron en el top-12 de este tipo de recepciones. También entre los 20 que más pases intentaron por partido.

Así, el Deportivo ha logrado unir este verano a dos de los ‘reyes del pase’ de la categoría de plata en una misma plantilla. De hecho, ambos son quizá los actuales centrocampistas blanquiazules con más dominio de esa habilidad técnica y, por ende, más capaces de organizar el juego ofensivo del equipo.

Lorenzo sostiene

Teniendo en cuenta esto, Amatucci suma a sus condiciones con balón una notable capacidad defensiva, quizá algo oculta a tenor de las apariencias. Porque para ser el indiscutible pivote de un equipo muy propositivo hay que tener cualidades sin balón. A ese equilibrio contribuye el italiano. Lo dejó caer en su presentación (“me gusta el fútbol de toque, pero también el contacto y robar balones”) y lo dicen sus datos (de los mediocentros que más se implicaron en los duelos defensivos y más porcentaje de ellos ganaron la temporada pasada en Segunda, siempre según la base numérica aportada por Wyscout).

Ahora está por ver si también logra aportar sostén en Primera División y en este nuevo Deportivo que podría ser tan ofensivo. De confirmar esta tendencia hacia el ataque, el exjugador de la Fiorentina tendrá que resultar pieza capital como equilibrador. Así deberá ser si Antonio Hidalgo apuesta por una estructura de tres centrocampistas y todavía más si la medular es de dos.

La primera opción se testó en Santiago, donde Teun Gijselhart hizo de tercer centrocampista para dotar de más piernas la sala de máquinas. Mientras, en Oviedo, el Dépor dio todavía un paso más al frente y cambió uno de esos mediocentros por un delantero. Pero el cuerpo técnico retiró al neerlandés, más dotado para recorrer metros, y redobló la apuesta por la asociación juntando en exclusiva a Amatucci con Soriano. Los dos futbolistas más dominantes con pelota, al ruedo y sin protección. Los dos centrocampistas de menor altura compartiendo una línea medular que, a priori, debería exigir poderío físico.

Si hay algún momento para comprobar si la fórmula puede tener éxito es ahora, en plena pretemporada, donde las pruebas no penalizan. Hidalgo y su grupo de trabajo analizan de qué manera el doble pivote que ama el balón más que nadie puede permitir a su equipo competir en Primera.