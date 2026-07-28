El balón parado, un apartado con margen de crecimiento para el Dépor

Nacho Vidal despeja de cabeza un servicio de esquina del Deportivo dirigido hacia Ximo Navarro en el Oviedo-Deportivo Fernando Fernández

Fue uno de los debes del equipo el pasado curso y apunta a ser un apartado todavía con mucho margen de mejora de cara a la próxima temporada. El balón parado ofensivo no termina de ser solución en ataque para el Deportivo de Antonio Hidalgo, que en el segundo amistoso del verano ante el Real Oviedo volvió a mostrarse inoperante en las acciones de pizarra.

Fueron cuatro las situaciones de saques de esquina producidas por el conjunto deportivista, a las que hay que unir dos faltas que el equipo colocó en el área rival. Y el balance no pudo ser más pobre: cero remates... pese a intentarlo de todas las maneras.

No pudo el cuadro coruñés hacerle cosquillas en acciones de pelota quieta a un rival que el próximo curso jugará en la Liga Hypermotion. El Oviedo de Calero propuso en los córners una defensa mixta que se le atragantó a los pupilos de Hidalgo. Varios jugadores con una zona asignada en el área pequeña y otros marcando al hombre. El plan defensivo empleado en la actualidad por la gran mayoría de equipos no pudo ser respondido por el Deportivo en ataque.

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Jonathan Asp Jensen, encargado de ejecutar de manera directa con su pie diestro los cuatro saques de esquina de los que dispuso su equipo, no logró encontrar a sus compañeros por alto. No se impuso Ximo Navarro en el envío inicial al primer palo desde el banderín izquierdo ni tampoco Dani Barcia el saque abierto (desde la derecha) al segundo poste.

Tampoco conectó el danés con Bil Nsongo poco después con su centro al primer palo. Y ya en la única acción de este tipo durante la segunda parte, el camerunés no le ganó a la defensa en otro envío desde la izquierda servido por el exfutbolista del Bayern Munich al palo corto.

Los rematadores no pudieron conectar con Jensen en los córners, pero tampoco tuvo acierto el Dépor en las dos faltas que botó de manera indirecta para encontrar un remate en el área. Sin todavía Luismi Cruz en el campo, Jensen fue el responsable de ejecutar la primera, desde el carril derecho y hacia un segundo palo en el que Ximo no pudo cabecear al corazón del área ante su par. Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, el citado Cruz ejecutó un tiro libre mucho más frontal —aunque algo escorado al perfil izquierdo— que tampoco pudo rematar Noubi.

Más de lo mismo

El relato recuerda al del Deportivo la pasada temporada cada vez que se enfrentaba a situaciones de balón parado ofensivo. Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca llegaban con el trabajo en este tipo de acciones como una de sus grandes credenciales. Sin embargo, no pudieron concretarlas en el campo ante la falta de perfiles dominantes en ese tipo de acciones.

En concreto, fueron únicamente ocho los tantos que anotó el Dépor a partir de faltas indirectas o córners, aunque únicamente tres llegaron a partir de un remate directo tras centro por alto —contra el Sporting, el Córdoba y el Valladolid, este último el día del ascenso—. Todos a partir de una falta lateral, pues solo el gol de Yeremay en casa contra el Ceuta y el de Villares, en Las Palmas, tuvieron como origen un saque de esquina.

Ese pobre bagaje no fue freno para acabar logrando el salto de categoría. En gran parte porque el equipo solventó con buena defensa en este tipo de acciones lo que no pudo conseguir en ataque.

Sin embargo, la exigencia sube en este salto a Primera, categoría en la que el Dépor necesitará echar mano de algo de acierto a balón parado para sumar puntos. Para ello, el club trabaja incorporando en el mercado no solo talento, sino también centímetros. Por el momento, la media de altura de la plantilla ha pasado de 178,70 centímetros a algo más de 1,80 metros. El crecimiento es evidente, aunque quizá insuficiente para que el balón parado no sea todavía un déficit.