Aubameyang asume el reto del Deportivo: "Podemos hacer cosas buenas este año"

Aubameyang posa con la camiseta del Deportivo en su presentación QUINTANA

Quedó claro en el momento de la presentación que Pierre-Emerick Aubameyang no es un fichaje más para el Deportivo. Sala de prensa llena, señal en directo de la rueda de prensa y traductor para medios internacionales a pesar de que el gabonés se expresa perfectamente en castellano. Y su puesta de largo como blanquiazul no pudo ser más prometedora, mostrándose perfectamente consciente de la magnitud de su llegada a Riazor y el rol que debe asumir:

Proyecto. “Pienso que cuando ha llegado la propuesta, he hablado directamente con mis agentes y mi familia. He dicho que había que escuchar lo que tenían que decir. Lo conozco desde pequeño cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es una de las cosas más importantes. Poder ayudar a este equipo es un punto importante para mí, por eso me ha gustado mucho el proyecto. Cuando hemos hablado me gustó mucho lo que me dijeron y dije, ‘vamos para ahí’”.

Primeras impresiones. “Desde que he llegado todo bien. Los compañeros muy bien. Me han dado la bienvenida. Estoy muy agradecido por eso. Llevo aquí una semana, veo mucha calidad. El primer partido estuvo bien, creo que jugamos un buen primer tiempo, una hora bien. Tenemos que mejorar, todavía estamos en pretemporada, pero estoy viendo muy buenas cosas. Ojalá podamos hacer un buen año. Pienso que estoy bien, me siento bien”.

Charla con Hidalgo. “Hemos hablado, sí. Las primeras cosas que me ha preguntado son por qué venía aquí y las ganas que tenía. Hemos hablado directamente. Le he dicho que todavía tengo ganas de hacer buenas cosas y que tengo ese deseo de hacer goles, de ser el mismo delantero que he sido hasta ahora. Creo que quiere que con mi experiencia pueda ayudar. Lo que espera de mí es que dé ejemplo entrenando como sé hacer”.

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Líder. “Me apetece mucho ese rol. Es un nuevo rol, pero pienso que en Marsella ya lo hacía y en otros equipos también. En Gabón también son jugadores jóvenes y yo como jugador mayor tengo que dar ejemplo. Es una cosa buena, voy a intentar ayudar a todos. He llegado para ayudar al equipo, también a los jóvenes y a todos con todo lo que pueda. Pienso que puedo hablar, pero para mí también es importante lo que pasa en el campo y ahí están los entrenamientos, el día a día, eso es lo primordial”.

Trabajar día a día para seguir en forma. “Tengo que darle las gracias al club por la confianza. Vieron los partidos del año pasado y vieron cómo trabajo y doy el máximo. Lo que hago es mantener la pasión por jugar al fútbol. Desde pequeño tengo ganas de jugar y sigue siendo lo mismo ahora. Juego incluso de vacaciones. Es lo que me da la fuerza de continuar a mis 37 años”.

Mantener las cifras. “Voy a hacer goles. Voy a hacer muchas asistencias también. Pero lo más importante es ganar partidos. Vengo con estas ganas de ayudar al equipo con goles y asistencias”.

Diferencias con el Auba actual. “Números nunca me he marcado, nunca los he tenido en la cabeza antes de empezar. Solo quiero disfrutar en el campo. Pero pienso que puede ser una buena temporada. La diferencia entre el jugador que soy hoy y el que era antes es que, con la experiencia, puedo leer más el juego y lo que necesita el equipo. Es la gran diferencia. Así que los goles llegarán seguro. No sé el número, pero ojalá sean muchos”.

Lucas y Patiño. “He hablado directamente con Charlie, claro, ya me mandó el mensaje cuando vio los rumores. Me ha hablado muy bien de la ciudad y del club. Y estoy comprobando que la ciudad vive para el fútbol. Eso es bueno. Fui a ver el estadio y tengo muchas ganas de jugar ya en Riazor”.

Compañeros en ataque. “Lo que he visto me ha gustado mucho de los chicos de ataque. Todos muy jóvenes. Bil es un chico que tiene mucha fuerza. Me veo bien con un compañero así delante porque me puede ayudar con algunas cosas que yo no puedo hacer. Zaka es un killer. Pienso en Jensen, muy joven también, pero que también es muy bueno, muy rápido. Pienso que vamos a aprender a jugar juntos con el tiempo, pero podemos hacer muy buenas cosas con los chicos que están ahí delante y todavía no he jugado con Mella y Yeremay, pero tengo ganas también de verlos”.

Por qué el 7. “Pienso que es un número que me gusta mucho. Lo he utilizado en el pasado, en el Saint Etienne. Es un dorsal que me gusta y nada más. Hay muchos buenos jugadores que han jugado aquí con el número 7 y quiero ser parte de eso”.

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Responsabilidad. “Con el paso de los años he aprendido a disfrutar de esa presión. Sé que hay mucha expectación, pero estoy listo. Me preparo al máximo para estar bien esta temporada y ojalá pueda hacer buenas cosas y los seguidores estén contentos con nosotros”.

Diferencias en España. “Lo que puedo decir es que la diferencia se nota en que en España hay cultura de jugar al fútbol, desde atrás. jugar siempre. En Francia se basa más en el físico, correr mucho. En Alemania, por ejemplo, es un juego más abierto donde los delanteros pueden disfrutar mucho, por eso hay muchos goles. A mí me gusta cuando se juega al fútbol. Aquí en España se ve y se nota mucho porque hay cultura. Se ha visto también en el Mundial con la selección y pienso que por eso han ganado”.

Ganas de volver. “Para mí es importante, ya lo dije la primera vez, fu eun sueño jugar en España. Era un objetivo. Siempre les había dicho a mis abuelos que un día jugaría en España. Volver ahora por segunda vez me encanta, estoy cerca de la familia y tengo un pensamiento en mis abuelos que ya se fueron hace un tiempo, pero estoy orgulloso de estar en el fútbol español otra vez”.