Un Deportivo que ‘crece’ a lo alto, pero sigue siendo pequeño

Teun Gijselhart conduce el balón en el Compostela-Deportivo Patricia G. Fraga

El Dépor afrontaba este verano con la tarea de reforzarse en todas sus líneas. No solo para adaptarse a las exigencias de Primera División mejorando, sino para tapar alguna de las carencias que logró ocultar el pasado curso. Una de las más evidentes fue su falta de estatura, que acabó siendo un lastre evidente a la hora de poder sacarle productividad a las jugadas a balón parado y extraer el potencial del laboratorio ofensivo de Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca.

Contando únicamente a los futbolistas que habían formado parte de la plantilla del ascenso y tenían contrato a partir del 30 de junio, la escuadra herculina promediaba una estatura de 178,70 centímetros. El dato le hacía proyectarse como la plantilla más baja de Primera División siempre en la hipotética —e irreal— circunstancia de que los equipos se quedasen tal y como estaban la temporada pasada. Pero más allá del contexto, el dígito ya era lo suficientemente poderoso como para enfocar la suma de centímetros como una de las prioridades del mercado blanquiazul.

Más altura

Con ese principio como una de sus máximas se ha movido la escuadra deportivista, que ha incorporado a Bright Ede (1,93 metros, siempre según Transfermarkt), Leo Román (1,89), Pierre-Emerick Aubameyang (1,87) o Jonathan Asp Jensen (1,83). Todos ellos son futbolistas que han ayudado a elevar la media de altura hasta los 180 centímetros, teniendo en cuenta a todos los jugadores que cuentan, actualmente, con ficha del primer equipo —sin contar a Eric Puerto y a Bouldini a los que se le busca una salida y que no entran de manera alguna en los planes—.

Pese a ello, hay circunstancias que no invitan al optimismo en este sentido. Por un lado, el promedio podría descender próximamente, teniendo en cuenta que tanto José Ángel Jurado (183 centímetros) como Charlie Patiño (182) apuntan a ser las próximas salidas.

El Deportivo abraza la posesión Más información

Por otro lado, está el hecho de que el Deportivo sigue contando con un alto número de futbolistas de baja estatura que, especialmente, se concentran en el centro del campo. Ahí, en la medular, se ubican Mario Soriano (1,63 metros), Luismi Cruz (1,66), Lorenzo Amatucci (1,73), Riki Rodríguez (1,75), Teun Gijselhart (1,76) y Diego Villares (1,80). Únicamente el capitán alcanza la media del equipo y dota de algo de estatura a una línea en la que el poderío aéreo es una de las variables a tener en cuenta.

Todo lo contrario sucede en la punta del ataque y la portería. Zaka y Aubameyang se elevan hasta el 1,87 y Nsongo, el de menos altura, mide 183 centímetros. Bajo palos, Ferllo es el más bajo con 1,85.