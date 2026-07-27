Loureiro y Jensen, cara y cruz en el inicio de la cuarta semana de pretemporada del Deportivo

Loureiro, saludado por sus compañeros con cariñosas 'collejas' al reincorporarse a los entrenamientos RCD

Arrancó la cuarta semana de pretemporada para el Deportivo y lo hizo con una noticia positiva y otra no tanto. La cara de la sesión de este lunes fue Miguel Loureiro, que por primera vez desde el regreso del equipo al trabajo pudo incorporarse al grupo para ejercitarse, parcialmente, al mismo ritmo que sus compañeros. El cercedense padecía unas molestias que arrastraba del pasado curso y que le habían impedido entrenar con normalidad, algo que todavía no puede hacer, aunque evoluciona de la forma prevista y ultima su puesta a punto.

De este modo, una vez concluida esta primera parte del entrenamiento, Loureiro prosiguió su plan específico de trabajo junto al readaptador Nando Rodríguez, al igual que David Mella, que también continúa avanzando en la recuperación de su lesión.

Mientras, la noticia más negativa de la sesión la protagonizó Jonathan Asp Jensen. Después de ser titular y jugar algo más de una hora en Oviedo, el danés tuvo que realizar una sesión personalizada, aunque el club no ha dado detalle de su dolencia.

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Tampoco trabajaron con el resto de sus compañeros Adrià Altimira, que pidió el cambio en el Tartiere y padece una contusión en la rodilla, ni Bright Ede, que se quedó fuera de la lista del amistoso frente al conjunto carbayón por molestias en el aductor.

Por su parte, Yeremay Hernández continúa trabajando al margen y es el único futbolista que todavía no ha podido comenzar a trabajar con el resto del equipo. Del mismo modo, el canterano Noé Carrillo no participó en la sesión grupal. El club informó el pasado viernes que padecía una sobrecarga en el gemelo, que finalmente le impidió estar en Oviedo y comenzar la semana con normalidad. También entrena de manera personalizada Mohamed Bouldini, al que se le busca salida.

Los fabrilistas Samu Fernández, Quique Teijo, Xabi Campos y Kevin Sánchez completaron esta primera sesión semanal, marcada por una activación, un juego de posición y una tarea de carga táctica específica más elevada. El equipo entrena mañana martes de nuevo en Abegondo antes de afrontar el miércoles en Vilalba su tercer amistoso del verano, ante el Club Deportivo Lugo.