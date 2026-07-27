Kevin Sánchez mantiene entreabierta la puerta del primer equipo del Deportivo

Kevin Sánchez, durante el Oviedo-Deportivo Fernando Fernández

No tendrá ficha con el primer equipo con casi total seguridad. Pero Kevin Sánchez no pierde la esperanza de ser útil para Antonio Hidalgo. Tras una temporada cedido en el Cartagena en el que adquirió experiencia en Primera Federación -jugó 36 partidos de liga, casi todos como extremo, y anotó dos goles-, el canterano de 21 años continúa picando piedra desde el inicio de la pretemporada. Su único objetivo de convencer al técnico del primer equipo, con el que ha entrenado desde el inicio de la preparación veraniega de cara al curso 2026-27.

Por el momento, la puerta sigue entreabierta para el atacante del Fabril, que se ha ganado el rol temporal de cuarto delantero del primer equipo ante la falta de más fichajes para la vanguardia ofensiva y las ausencias de David Mella y, sobre todo, Yeremay Hernández. Sin los dos extremos —el canario puede ser segundo punta y actuar en el carril central— el abanico de opciones para acumular minutos en el frente de ataque se abre a los meritorios. Y ahí está levantando la mano el burgalés, que ha podido entrar desde el banquillo en los dos primeros partidos de pretemporada.

Ante el Compostela, Kevin dispuso únicamente 15 minutos. Sánchez entró como duodécimo cambio en sustitución de un Adrián Guerrero que había irrumpido en el partido tras el intermedio y a la vez que un José Ángel que está descartado por el club. Sin embargo, ese escaso tiempo fue suficiente para cerrar la goleada (0-4) en el Vero Boquete de San Lázaro empujando a la red un servicio de Quagliata que Zaka no llegó a rematar y el portero rival solo pudo rozar.

Entrar y marcar

El tanto, más allá de la anécdota, vino a subrayar esa habilidad del canterano para olfatear las situaciones de gol dentro del área, una cualidad que le permitió ganarse más minutos ante el Real Oviedo. Con nueve bajas —aunque solo una minoría eran de jugadores de ataque—, Hidalgo volvió a darle la oportunidad. El pasado sábado, con más minutos. Fueron, en concreto, 27 —sin contar el tiempo añadido— en los que trató de relevar a Aubameyang y desempeñar el rol de acompañante del punta nato. En este caso, un Zakaria Eddahchouri que volvió a ser su pareja.

Cinco apuntes del Oviedo-Deportivo: Hidalgo lo tiene claro Más información

Apenas contactó con el balón el burgalés, aunque no le ayudó el contexto, pues el partido se enfangó por las constantes interrupciones —cambios, pero también faltas— y el juego perdió continuidad.

De este modo, el delantero sumó su segunda presencia en los dos amistosos que el primer equipo ha disputado hasta la fecha. Es su modo de continuar empujando para mantener entreabierta la puerta para estrenarse en Primera División y por lo que apunta a seguir en la entidad, aunque sea con ficha del Fabril y participación habitual con el filial. De concretarse esta fórmula, tomará el camino contrario que el de un Diego Gómez que, por edad, también podía continuar en el filial, pero ya está cedido en el Huesca para terminar de forjarse en la categoría de bronce, en el que será su cuarto equipo en las últimas tres temporadas.