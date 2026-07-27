El mundo del fútbol despide a Suco, exjugador del Deportivo

Suco, situado en la fila inferior a la derecha, durante su etapa como jugador del Deportivo Cedida

El mundo del fútbol despide a Andrés Parada ‘Suco’, fallecido el pasado viernes a los 87 años de edad. El exfutbolista, que defendió la camiseta del Deportivo durante dos temporadas en la década de los sesenta, recibió este lunes el último adiós en la misa funeral celebrada en la iglesia parroquial del Carmen, en Ferrol, ciudad en la que residía desde hacía años y donde, de la mano del Racing de Ferrol, comenzó su carrera deportiva.

Natural de Santa Uxía de Ribeira y nacido el 27 de septiembre de 1938, Suco desarrolló una destacada carrera en el fútbol español. Su calidad como extremo le abrió las puertas del Barcelona, con el que conquistó una Liga y una Copa de Ferias. Posteriormente defendió las camisetas del Racing de Santander y del Valencia antes de regresar a Galicia para incorporarse al Deportivo en el verano de 1966.

El conjunto herculino lo incorporó procedente del equipo ché para reforzar el ataque de un Dépor que competía en Primera División. En su primera campaña en Riazor, la 1966-67, disfrutó de un papel importante dentro de la plantilla y fue la temporada en la que más protagonismo tuvo como deportivista. Sin embargo, el curso terminó de la peor manera para el club, que perdió la categoría

Lejos de abandonar el proyecto, Suco continuó una temporada más en el Deportivo. El equipo afrontó el reto de regresar de inmediato a Primera División, aunque el extremo gallego perdió su rol de titular y apenas disputó cuatro encuentros oficiales durante la campaña 1967-68. Aun así, formó parte de la plantilla que consiguió recuperar la máxima categoría, antes de poner punto final a su trayectoria como futbolista.

Tras colgar las botas, Suco permaneció ligado a su tierra y fijó su residencia en Ferrol. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar entre los clubes por los que pasó a lo largo de su carrera, especialmente el Racing de Santander y el Barcelona, que recordaron su trayectoria en las últimas horas.