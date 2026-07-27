El Deportivo cierra el plazo de renovaciones con más de 26.000 abonados

Aficionados deportivistas en Riazor

Se hizo larga la espera, pero llegó. Después de semanas de incertidumbre, cambios de instrucciones, una actualización a cuenta gotas de las cifras en comparación a años anteriores y un proceso de renovaciones que provocó un importante malestar entre buena parte de la masa social por las nuevas condiciones, el Deportivo anunció hoy la que ya son 26.412 los abonados para la temporada 2026-27, en la que el conjunto blanquiazul volverá a competir en Primera División ocho años después de la última vez.

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El club hizo oficial el dato a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento: "Xa somos todos estes deportivistas con abono!!! 26.412 grazas, deportivistas". Una cifra que, en medio de un enfado generalizado y de un periodo de movilizaciones contra las medidas que ha implementado el Deportivo, confirma una vez más el enorme compromiso social de la ciudad de A Coruña con su equipo.

Los 26.412 abonados suponen, además, 1.200 más que los registrados a estas alturas la pasada temporada, una muestra de que la ilusión por el regreso a la élite del fútbol español ha supuesto un motivo de peso crucial para renovar pese a toda la polémica. Sin embargo, los datos también reflejan otra parte de la campaña. Un total de 2.800 personas que contaban con carnet al término de la pasada temporada no han renovado, aunque más de 1.800 corresponden a los socios amigo, modalidad que ha desaparecido esta temporada.

La campaña de abonados estuvo marcada por la polémica desde su lanzamiento. El Deportivo comunicó a los abonados de Marathon Inferior las nuevas condiciones que debían aceptar para conservar su asiento, una decisión que provocó un profundo enfado entre los afectados y también en buena parte del resto del deportivismo. La respuesta ante dicha situación no tardó en llegar. La Federación de Peñas, con quien el Deportivo anunció posteriormente que no prorrogaría el convenio establecido en 2017, Old Faces y Riazor Blues difundieron un mensaje a través del cual rogaban a los aficionados que no renovasen, aunque finalmente pedían que aplazasen hasta el final la renovación de sus carnets. Eso sí, instando a pedir hojas de reclamaciones.

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Entre las medidas que más rechazo despertaron figuraba la obligación de realizar el procedimiento de manera presencial para los abonados de dicha bancada. Días después, el Deportivo dio marcha atrás parcialmente y permitió completar la renovación de forma telemática, aunque mantuvo la exigencia de acudir posteriormente a las Oficinas de Atención ao Deportivismo para activar el carnet y poder validarlo.

La consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Durante varios días se registraron largas colas en la avenida de La Habana, en el entorno de Riazor, mientras el conflicto seguía sin resolverse, ni haber un acercamiento entre las posturas de club y afición. Paralelamente, los tres grupos anunciaron el cese indefinido de la animación organizada en el estadio.

Otro de los puntos claves en la ruptura tuvo que ver con el incremento del precio de los abonos, que experimentaron una subida de entre el 34 y el 68% respecto al pasado curso. Tribuna Superior, con un precio de 880 euros, volvió a convertirse en la zona más cara del estadio, mientras que Pabellón Inferior, con un coste de 320 euros, se mantuvo como la opción más económica.

Con el plazo de renovaciones ya finalizado, la campaña de abonados entra ahora en una nueva fase. A partir del próximo jueves 30 de julio comenzará el periodo para solicitar cambios de localidad. Esta fase se desarrollará con cita previa hasta el 13 de agosto, un día después del Teresa Herrera, incluido en el precio del abono, al igual que la Copa del Rey hasta cuartos de final.

Se preparan nuevas reclamaciones

Inmediatamente después de que el Deportivo diese a conocer la cifra de renovaciones, la Federación de Peñas, Old Faces y Riazor Blues anticipaban que en a lo largo de este martes publicarán las instrucciones para que los aficionados puedan presentar sus reclamaciones ante las instituciones correspondientes.