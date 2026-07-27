Dos amistosos y gira: la pretemporada del Deportivo sigue subiendo la exigencia

Teun Gijselhart, Bright Ede y Asp Jensen, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

El Deportivo arranca este lunes la cuarta semana de preparación de cara a la temporada 2026-27. Después de los dos primeros amistosos del verano, con victoria ante la SD Compostela y empate frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, el cuadro dirigido por Antonio Hidalgo comienza un periodo clave en su puesta a punto. Después de ejercitarse lunes y martes en Abegondo, los blanquiazules se medirán este miércoles al CD Lugo en Vilalba (19.30 horas) y volverán a entrenar en la ciudad deportiva jueves y viernes antes de poner rumbo a su gira europea. La expedición deportivista partirá el sábado hacia Hamburgo, el mismo día en el que por la tarde se medirá al St Pauli a partir de las 18.30 horas en el Millerntor Stadion.

Una vez finalizado el encuentro, el equipo coruñés hará noche en la ciudad alemana y el domingo viajarán a Italia, donde se concentrarán con dos amistosos planificados en su agenda. El primero se disputará el jueves 6 de agosto a las 20.00 horas en el Stadio Curva Fiesole, donde el conjunto herculino se medirá a la ACF Fiorentina, y el segundo test en tierras italianas será dos días después ante el Genoa CFC, a las 20.45 horas en el Stadio Luigi Ferraris. Dos equipos que militan en la Serie A y que elevarán la exigencia de la pretemporada del Deportivo.

El domingo 9, la plantilla regresará a A Coruña con un nuevo compromiso en el horizonte, en el que se enfrentarán al Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera el miércoles 12 de agosto en Riazor. El duelo ante el conjunto blanco será el último examen antes de aterrizar en Primera División, ya que los blanquiazules comenzarán la Liga el lunes 17 de agosto ante el Elche en el estadio coruñés.

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Pendientes de los tocados

Durante estas últimas semanas de preparación, el Deportivo se mantiene muy pendiente de la evolución de los jugadores que ahora mismo ocupan la enfermería. A la espera de conocer el alcance de las molestias que no permitieron a Altimira continuar el partido en Asturias, aunque el club informó de que en la primera exploración apunta a un traumatismo en una rodilla, se suma la baja de Bright Ede ante el cuadro ovetense debido a unas molestias en el aductor, según informó el club al finalizar el choque.

Por otro lado, Hidalgo confía en que tanto Yeremay como Loureiro puedan estar disponibles para medirse a los equipos italianos. Ambos jugadores llevan desde el inicio de la pretemporada ejercitándose al margen de sus compañeros dentro de un plan de prevención para tratar de evitar las molestias que arrastraron durante el final del curso pasado. En el caso de Mella, el canterano sigue avanzando en su recuperación tras la operación de rodilla del pasado 8 de marzo y ya se encuentra realizando tareas con el grupo, aunque habrá que esperar hasta el inicio del curso para volver a verle sobre el césped.