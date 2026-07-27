Aubameyang, el punta que fue mediapunta en su debut con el Deportivo

Aubameyang, a su salida al Carlos Tartiete en su debut como jugador del Deportivo Fernando Fernández

Apenas había sido una fórmula empleada por Antonio Hidalgo durante su primer curso en el Deportivo. Pero las pretemporadas están para testar nuevas soluciones. Y así lo hizo el entrenador catalán, que en el segundo amistoso del verano aprovechó para darle galones a Pierre-Emerick Aubameyang incluyéndolo ya en el once titular… pero acompañando a otro ariete. En el debate entre Bil Nsongo, punta que comenzó en Santiago, o Auba, fichaje estrella del verano, el cuerpo técnico deportivista no eligió una respuesta y apostó por ambos a la vez. Juntó a dos delanteros natos desde el principio, como casi nunca había sucedido en un plan de partido inicial. Y el Dépor fluyó porque el gabonés fue mucho más que un ariete al uso.

De esta manera, Aubameyang ejerció de punta pero jugó también como mediapunta. Especialmente durante la primera mitad -el mejor tramo del equipo en el Carlos Tartiere-, Auba partió prácticamente de manera sistemática desde la segunda línea ofensiva cada vez que su equipo se disponía para atacar. Bil Nsongo lideraba la vanguardia, custodiado por la movilidad del nuevo dorsal ‘7’ blanquiazul y de un Jonathan Asp Jensen que ejerció como la otra figura de esa doble mediapunta interior que Hidalgo dibujó para no descompensar al equipo y potenciar el juego interior de un Dépor que, de manera evidente, abraza la posesión. Sobre todo si quienes juegan por detrás de los tres futbolistas más ofensivos son Mario Soriano y Lorenzo Amatucci. Ambos conforman el dúo de centrocampistas blanquiazules con mayor capacidad para distribuir la pelota y, a la vez, menor estatura. Una declaración de intenciones.

El Deportivo 2.0 de Antonio Hidalgo apunta a construirse con menos cadenas justo cuando la exigencia crece y los rivales no perdonan. Quizá porque atarse no le garantizaría nada en Primera División, el titular del banquillo deportivista explora fórmulas en este verano de siete amistosos para desarrollarse alrededor de la pelota. En esa idea encaja Aubameyang, que en su primera aparición en Oviedo demostró durante los algo más de 60 minutos de chance de los que dispuso que es un atacante que puede vivir muy relacionado con el juego del equipo. Que quiere participar más que estar aislado.

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Y es que desde esa posición de mediapunta con libertad en fase ofensiva para compensar los movimientos de Jensen y de Nsongo, Auba apareció para hilar ataques con muchos movimientos al apoyo y descargas, unas situaciones que domina a la perfección pese a que su sensibilidad con el balón en los pies no es lo que le ha hecho ser, a lo largo de su carrera, un ariete de clase mundial. Pero es que el africano destaca por su entendimiento del juego. Por comprender qué pide el ataque en cada momento y aparecer en el momento preciso al espacio correcto, bien ofreciéndose con un acercamiento, bien desmarcándose en vertical a espalda de la zaga rival, bien combinando ambos movimientos. Esa es una de las claves de la apuesta del Deportivo y el staff apunta a querer potenciarlo.

Peligro

De hecho, fue a través de una de esas acciones de mezcla entre apoyo y ruptura como generó su primera gran acción del choque. Primero acudiendo a recibir escorado a la derecha para descargar sobre Bil. Inmediatamente, corriendo al espacio para recoger la pared que el camerunés buscaba tirarle. Enseñó una punta de velocidad todavía notable el exjugador del Marsella en esa acción para dejar muy atrás a un Dani Calvo que trató de impedirle iniciar la carrera y poner un balón al corazón del área que nadie pudo recoger para embocar a gol.

Como también sucedió poco después de una jugada bien trenzada por el carril central en la que Noubi encontró un pase sobre Jensen, situado entre los dos mediocentros rivales. El danés dejó pasar la pelota para que fuese Nsongo quien recibiese y, con un control orientado y envío al espacio, pusiese a Pierre-Emerick en disposición de estrenar su cuenta goleadora con el Deportivo, por mucho que se tratase de un partido no oficial. Bien defendido por Costas, Auba no logró generarse el espacio tras su control con la derecha y chutó con la izquierda en carrera, algo forzado y con más potencia que precisión, en una definición muy característica en ese tipo de acciones en la que tiene que finalizar más exigido y que son, a estas alturas de su vida deportiva, uno de sus todavía pocos debes.

No acertó el de Gabón a encajar la pelota entre los tres palos y lejos del alcance del meta Narváez y el Deportivo no encontró el gol en Oviedo. Pero el partido de Aubameyang fue, en realidad, un buen resumen del que disputó su equipo en el Tartiere. Sin gol, de más a menos y con momentos para ser optimistas. El delantero no tuvo el acierto de cara al arco que debe ofrecer durante la temporada para ayudar a certificar la permanencia en la élite, pero ejerció bien de punta y, sobre todo, brilló en ese rol de mediapunta que elevó la fluidez del equipo al siguiente nivel. Porque Auba es ese delantero colectivo que juega para él, pero sobre todo puede ayudar a que los demás jueguen mejor.